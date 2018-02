Светлана Акулова: наша главная задача – привить любовь к природе и животным

В феврале 2018 года Московскому зоопарку исполняется 154 года. Пятого февраля стало известно, что зоопарк получил грант на 10 тысяч швейцарских франков от Всемирного объединения зоопарков WAZA: столичный зоосад представил лучший проект по развитию идей о сохранении и единении человека с природой в мегаполисе. В зоопарке убеждены, что человечество не способно жить вне природы, и именно поэтому возрастает роль зоопарков, которые не только занимаются сохранением биоразнообразия природы, но и просвещают людей, прививая любовь к природе и ответственное отношение к животным. Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала РИА Новости, как зоопарк сохраняет и развивает более чем вековую традицию просвещения людей и сохраняет природу для потомков такой, какой ее сегодня видим мы.

— Давайте начнем с приятного. Как Московский зоопарк планирует отмечать день рождения? Какие сюрпризы готовятся для животных и посетителей?

— 12 февраля нам исполняется 154 года, но отмечать мы собираемся в три дня, с 16 по 18 февраля. Надо сказать, что впервые мы делаем такую масштабную просветительскую программу. Московский зоопарк очень гордится своей историей, поэтому главной темой станет программа "Ожившие легенды". Император Александр II, Надежда Котс, Антон Чехов и многие другие исторические личности, чья судьба связана с Московским зоопарком, "соберутся" вместе на празднике. Хочу обратить внимание, что образы всех персонажей будут детально воссозданы актерами с максимальной достоверностью. Это касается и костюмов, и грима, и даже манеры речи.

Наверняка, мало кто знает, что Александром II Московскому зоопарку был подарен слон, а египетским правителем — зебра, а особенную историю о Пресненских прудах вы хорошо знаете? В общем, мы намерены обо всем этом рассказать и провести наглядную экскурсию по территории. Посетители узнают о зарождении главного зоопарка нашей страны, создании его обширной коллекции и о его современной деятельности. Также в ходе экскурсий можно будет поближе познакомиться с животными.

Кроме того, для наших маленьких посетителей мы организуем невероятно интересную программу про динозавров, которая называется "Взрыв из прошлого". Программа будет в игровом формате рассказывать об интересных фактах из доисторического периода. Дети и археологи-исследователи отправятся на поиски гигантского динозавра, который "обитает" в Московском зоопарке, но перед встречей с ним необходимо быть готовым на все 100%, поэтому в ходе поисков дети узнают много познавательных историй.

— Как же отметят праздник животные?

— Они, конечно же, прихорошатся — причешут хвостики, почистят шерстку и будут ждать гостей. В качестве подарков для наших животных будут сделаны специальные конфеты с фруктами и в виде сердечек, и в виде тортиков. Наши зоологи в этом плане очень находчивые — придумали для них ледяные конфеты — замороженные фрукты и овощи во льду.

Еще мы сделаем больше специальных игрушек для животных, этим у нас занимается целый отдел по обогащению среды, сотрудники которого создают специальные программы, которые учитывают поведение и состояние конкретного животного. Это все необходимо для того, чтобы животным не было скучно, а для этого важно повышать сложность и разнообразие среды обитания в неволе. Например, с помощью игрушек мы волков учили прыгать и охотиться. Когда к нам привезли подростка-шакала, он ничего не знал и был похож на собаку, не умел добывать себе ничего. И вот наши зоологи учили его подпрыгивать, хватать, разрывать — для этого воссоздали макет овечки на ножках, внутрь которой закладывали мясо.

Игрушки нужны еще и потому, что животные любят сами влиять на свою окружающую среду. Например, нашей медведице Розе нравилось попрошайничать у гостей. Посетителям это тоже нравилось, и они кидали ей еду, что вредно для ее организма. Наши зоологи долго думали, что же с этим сделать. Поэтому они начали хитрить и прятать угощения по разным углам. Теперь, когда Роза занята раскапыванием и поиском еды, она вообще не обращает внимания на посетителей.

Хочу, кстати, поблагодарить гостей. Видимо, наши слова работают, потому что кормить стали меньше. Я даже слышала, как бабушка предлагала внуку покормить уток, а внук ей сказал: "Ты что, бабушка? Нельзя кормить батоном уток!" Я настолько растрогалась, что подошла поблагодарить мальчика, а бабушке стало стыдно, и ребенка она поскорее увела.

Однако полностью ограничивать подобное развлечение мы не хотим. С первого апреля этого года мы планируем ввести специальные пакеты с едой, на которых будет написано, кого этим можно кормить. Будут размещены специальные кормовые площадки, сейчас мы анализируем, кого можно будет кормить и в какие дни. В Устюге в нашем филиале мы уже это делаем, но там гораздо меньшее количество посетителей. Возможно, предоставим вариант кормления животных с утра. Хочу сказать, что это все непросто, это очень сложная наука. Важно не навредить животным. Посещаемость в высокий сезон большая, поэтому мы хотим рассчитать так, чтобы и людям было интересно узнавать о мире животных с разнообразных сторон, и животным было не во вред.

— Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваш проект для конкурса от WAZA и что значит для московского зоопарка выигрыш этого гранта? © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Во всех вольерах Московского зоопарка планируют установить камеры

— Мы не раз говорили, что Московский зоопарк все больше уходит от развлечений в просветительские проекты. И мы счастливы, что намеченная тенденция развития нашего зоопарка проявляется в действии. Наша конкурсная программа предусматривает знакомство с природой и действия по ее сохранению. Мы хотим с марта по август совершить несколько выездов в московские лесопарки и другие особо охраняемые природные территории Москвы и Подмосковья, где проведем открытые экскурсионные лекции, познакомим с растениями и животными — обитателями леса, луга, речной поймы и так далее. Будем учить делать кормушки, домики для птиц, летучих мышей, познакомим с правилами поведения в лесу, научим "читать" следы.

Главная задача для нас — это привить интерес и любовь к природе, чтобы дети задумались о том, что может зависеть от них, как они смогут помочь сохранить эти островки жизни в городе и его окрестностях. Программа, кстати, рассчитана также и для детей с ограниченными возможностями.

Мы гордимся получением гранта еще и потому, что объединение WAZA само по себе очень почетное сообщество. Стать его членом непросто, необходимо соблюсти этический кодекс и обязательства в отношении благополучия животных. Мы находимся в WAZA с 1995 года, помимо нас туда входят только два российских зоопарка — Новосибирский и зоопарк Санкт-Петербурга.

Надо сказать, что сейчас мы готовим предложение для ассоциации WAZA: хотим провести в Москве в 2021 году съезд директоров зоопарков-членов сообщества, куда входят около тысячи человек. Это очень престижно не только для столичного зоопарка. Также это престиж города, даже страны. Сейчас все наши силы направлены на подготовку к этому съезду, где обсуждаются достижения зоопарков, проблемы, с которыми сталкиваются сегодня зоопарки и варианты по их решению. Будем верить, что съезд директоров лучших зоопарков мира в 2021 году пройдет в Москве!

— Откуда черпаете вдохновение и опыт?

— Своим сотрудникам я сказала, что мы на науке не экономим: смотрите, изучайте, если куда-то нужно, вы поедете. Конечно, мы отправляем сотрудников в разные командировки, они учатся, ездят на конференции, набираются опыта, и потом все увиденное адаптируют под наши условия. А мы, в свою очередь, этот опыт фиксируем, чтобы показать сотрудникам других российских зоопарков, потому что не у каждого сотрудника зоопарка в России где-то в глубинке есть возможность выехать в европейский зоопарк.

Например, в нашем зоопарке последним большим предложением было организовать изучение английского языка для сотрудников зоопарка. Теперь английский у нас учат 102 человека. Два раза в неделю к ним приходят учителя, они все, как маленькие дети, как я их называю, выполняют домашние задания. Недавно главный инженер пришел ко мне с вопросом May I come in?, я даже не сразу его поняла.

— Сколько видов животных содержатся в открытой и закрытой коллекции зоопарка? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк В Московском зоопарке можно увидеть родившегося детеныша овцебыка

— По разнообразию коллекции мы занимаем шестое место на мировом уровне, а на европейском — четвертое. В нашем зоопарке сейчас живет 1,1 тысячи видов и более 8 тысяч экземпляров животных. Считается, что у нас одна из самых лучших коллекций ядовитых змей в мире, как в количественном, так и в качественном отношении. Но содержится она в основном в технических помещениях, потому что пока нет вольеров, чтобы представить эту экспозицию в полном объеме. Кроме того, у нас достаточно большая коллекция и неядовитых змей, которая содержится в зоопитомнике. Для этой коллекции у нас как раз недавно разыгрывался аукцион на проектирование специального центра реабилитации и реинтродукции змей российской фауны. Это будет инновационный проект, который будет расположен в поселке Сычево, в Подмосковье. Строительство Центра планируется на август текущего года, а открытие ориентировочно на первый квартал 2019 года. На первом этаже разместятся экспозиции с видами змей и рептилий, а на втором будут научные цеха по разведению редких видов рептилий, будет исследоваться репродуктивная биология малоизученных змей мировой и отечественной фауны. А также будет проводиться реинтродукция видов в природные места обитания.

Также сегодня в технических помещениях живет большое количество рептилий, но только потому, что нет специальных экспозиционных пространств, где было бы возможно их продемонстрировать. Но мы сегодня делаем все возможное, чтобы в скором времени была возможность познакомиться с этими животными.

— Расскажите поподробней, для чего предназначен зоопитомник?

— Центр предназначен для воспроизводства редких видов животных. Это не просто содержание наиболее ценных видов животных, но также формирование размножающихся пар и групп этих видов.

Например, дальневосточный леопард Николай, спасенный от браконьеров, прибыл к нам два года назад из Приморья. Хочу акцентировать, что это единственный в мире в искусственной популяции чистокровный леопард из природы. Сейчас ему уже подобрали невесту Акру и в скором времени разместим их в одном вольере. Тем самым мы создадим новую линию поголовья для последующего размножения этого вида животных. Или, например, два спасенных полярных медведя из дикой природы — Ника из Чукотки и Умка-Аяна из Якутии, даурские и японские журавли, стерхи, забайкальские манулы, гепарды, амурские тигры, баран Марко Поло (памирский архар — ред.), сычуаньские такины и не только. Это те виды, которые сегодня находятся под угрозой вымирания и внесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Ведь одна из важных миссий зоопарка — это природоохранная функция, создание живого генофонда. Нам важно, чтобы наше следующее поколение увидело животных такими, какими мы видим их сегодня. Важно следить за популяциями. Вы наверняка слышали, в январе этого года восточную пуму признали вымершим видом, это очень печальный факт.

Кстати, 21 января у пары наших такинов, которые живут в зоопитомнике, появился детеныш. Сейчас малышу уже три недели, и он вполне уверенно держится на ногах, но от матери все равно не отходит ни на шаг: в течение нескольких месяцев основную часть его рациона будет составлять материнское молоко, а в конце весны он уже начнет пробовать "взрослую" пищу — сено, мох, кору деревьев, бамбуковые листья. Рождение такинов — всегда радостное и очень значимое событие для нас. Повторюсь, эти копытные достаточно редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков. Особенно сычуаньский подвид. В Московском зоопарке такины появились в 2009 году, и сейчас у нас живут восемь особей: одну взрослую пару и двух подросших детенышей можно увидеть круглый год на экспозиции на новой территории, тогда как другая пара вместе с детенышами содержится в зоопитомнике. Мы гордимся тем, что нам удалось создать две пары, которые ежегодно приносят здоровое потомство.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка Семейство такинов в вольере Московского зоопарка © Фото : Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка Семейство такинов в вольере Московского зоопарка

Вход посетителям на территорию зоопитомника воспрещен, поскольку малейшее беспокойство может неблагоприятно сказаться на их разведении. Наши зоологи очень переживают за наших животных, заботятся как за своими детьми, оберегают их от внешних раздражителей. Однако все желающие могут принять участие в одном из экотуров, которые регулярно проводятся сотрудниками зоопарка в рамках программы "Экокультурный туризм" и все-таки попасть в питомник, чтобы познакомиться с его уникальными обитателями.

— Как изменились условия содержания животных за последние годы? Какие новые технологии внедряются?

— Если раньше у нас был принцип заполучить себе максимальное количество животных, то сегодня мы изменили направление. Наш главный принцип — благополучие наших животных и максимальное приближение к условиям дикой природы. Соответственно, если раньше вольеры были поделены на маленькие клеточки, то сейчас мы их убрали, и во всех вольерах есть поляны, где животные могут гулять как в природе. Также мы создаем различные водоемы и максимально приближаем обстановку к естественной среде.

Мы больше уходим в сторону просвещения — стараемся показать животных редких, краснокнижных, которым необходима забота и защита зоопарка. По нашему мнению, пусть в вольере живет только пара особей, но зато они живут так, как в большой природе. Они и внешне сразу меняются: у них шерстка лучше, и поведение другое, нет стрессового состояния.

Кроме того, у нас в Лотошинском районе есть земля, где мы планируем сделать целый комплекс "Продовольственная безопасность". Строительство планируем начать в августе текущего года. Дело в том, что по закону мы обязаны делать все закупки по корму через аукцион. На сегодняшний день есть проблема недобросовестных поставщиков, которые могут привезти, например, не то мясо. Либо оно тухлое, либо жилистое, либо сухое, либо перемороженное, поэтому животные не могут такое есть. Иногда нам приходится даже покупать корм самим на собственные деньги, пока не организуем аукцион заново. Поэтому мы не хотим ни от кого зависеть и будем самостоятельно выращивать мышей, крыс, сверчков, жуков, лягушек, зелень — все, что едят животные — чтобы больше их не закупать.

— Обращались с жалобами на поставщиков?

— Обращаться не обращались, но может быть и стоило бы. В любом случае, мы решили обеспечить себе продовольственную безопасность сами, чтобы у нас всегда были запасы. Кроме того, у нас будет свой знак качества, и если все будет хорошо, мы сможем в дальнейшем продавать нашу продукцию и другим зоопаркам. Так будет спокойнее всем.

— Каких животных у вас никогда не было и вы хотели бы приобрести?

— Ой, мы когда ездим по зоопаркам, постоянно хотим всех. А вообще, у нас никогда не было коалы и окапи. Окапи — мечта любого зоолога, но это животное очень непростое в содержании, ему нужна полная тишина. Оно очень пугливое и при испуге может поломать себе ноги, заболеть — все, что угодно. Обычно, если вы придете в зоопарк, где содержится это невероятно красивое животное, оно будет далеко в кустах, обязательно будет размещена табличка, что шуметь нельзя, и вам придется смотреть через щелочки. Однако для зоологов окапи невероятно интересны в изучении.

Еще нам хотелось бы муравьеда, и для него у нас уже есть разрешение куратора. Как только мы построим вольер, так нам смогут определить из какого европейского зоопарка к нам приедет это экзотическое животное. Вольер строится на старой территории, справа от пешеходного моста.

В прошлом году мы привезли карликового бегемота и трубкозуба, которых у нас никогда не было в коллекции. Очень оригинальные, на них нужно обязательно смотреть.

— Вы как-то отслеживаете судьбу животных, покинувших зоопарк?

— Да, конечно. Во-первых, для всех животных, которые когда-либо были в нашем зоопарке, существует специальная электронная программа. Если раньше, с 1936 года, велась картотека, и все данные о животных вручную записывались туда, то сейчас существует мировая база данных, в которую внесены все зоопарки. Любое животное можно отследить с какого угодно года, узнать, какая кровь, кто был родителями или родственником. Это делается для того, чтобы не было имбридинга (близкородственного скрещивания — ред.), как это получилось с жирафом Мариусом в Дании.

Кураторы постоянно сверяются с этой базой, чтобы понять, куда и какое животное можно отправить для размножения, поэтому мы, конечно же, следим и знаем, куда отправляем наших животных. Иногда наши зоологи даже навещают их. Моя любимица Мими, маленький орангутан, например, сейчас в Англии, мы внедрили ее в семью орангутанов, она адаптировалась к общению со своими сородичами, в скором времени будет участвовать в программе по размножению этого вида.

— Раз вы уже упомянули Мариуса, каково ваше мнение об этой истории? Стоит ли показывать все стороны жизни дикой природы людям?

— Эту проблематику нужно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, почему вообще это произошло? Мариус появился в результате имбридинга, который в зоопарках запрещен, значит, имела место быть ошибка со стороны зоологов. У нас это не разрешено и произойти не может, потому что я и мой заместитель по зоологии отслеживаем рекомендации кураторов и четко их придерживаемся. Если куратор говорит, что этих животных можно соединять, а этих нельзя, то мы четко следуем их рекомендации. Это не происходит хаотично, как можно подумать. Самки с самцами не могут размножаться, когда захотят. Мы либо даем им контрацептивы, либо чипируем, как это было сделано с нашими львами. Поэтому я считаю, что нужно сначала разбираться, как это могло случиться в датском зоопарке.

Во-вторых, я считаю, что публичное поедание мяса жирафа львами, где из трагедии сделали шоу, слишком кровожадно по своей сути. Уверена, что в нашей стране мало бы кто такое оценил. В Европе же совершенно другой менталитет и у них подобное может быть допустимо. Мы, конечно, этого не приемлем и не допустили бы в принципе такого случая.

Но в целом давать этому оценку не в нашей компетенции, но с зоологической точки зрения была совершенно точно допущена ошибка, за которую нужно спрашивать, скорее всего, с директора этого зоопарка.

— В ноябре в СМИ появлялась информация, что Китай передаст вам несколько животных, в том числе и большую панду. Удалось ли достичь соглашения?

— Вопрос о получении панд непростой. Панды, как вы знаете, являются символом мира для Китая. И передача панд, а также золотых обезьян, о которых мы мечтаем, — это прерогатива первого лица, Си Цзиньпина. Решает этот вопрос только он. То есть, для того чтобы нам передали этих животных, должны переговорить первые лица наших государств.

Но дело в том, что сейчас такой задачи у нас не стоит, в этом пока нет нужды. Сейчас мы занимаемся подготовкой вольеров, мы практически доделали наш архитектурный проект павильона "Китай". Одновременно мы написали запрос в питомник Чэнду, чтобы они приняли нашего зоолога, который пройдет наглядную практику, получит необходимый опыт по уходу за этим видом животных.

Также в Чэнду отправится наш главный инженер, который представит проект для китайских партнеров и будет контролировать строительство в Москве. Мы уже выбрали нескольких инвесторов, которые могли бы нам в этом помочь. Поэтому это будет не просто павильон для панды, а целый парк, посвященный фауне Китайской Народной Республики. Там будет парк птиц, гигантская исполинская саламандра, также будут красные панды, которые у нас уже есть. И, конечно, будут вольеры для двух гигантских панд.

Еще, как я уже говорила, мы мечтаем о золотых обезьянах — это обезьяны невероятной красоты, в прошлом году я их увидела и не могла от них отойти. У самцов длинная шерсть, голубая мордочка, а сами они золотого цвета.

— А когда планируется открытие павильона?

— Что касается павильона "Китай", то сейчас мы закончили выполнение практически всех рекомендаций, которые нам дали сотрудники китайского питомника. Теперь нужно, чтобы их утвердили, для этого в Китай и поедут наши сотрудники. Если замечаний никаких не будет, то мы подпишем концессионное соглашение с инвестором и начнем строительство.

Инвестор нас уверил, что за год сможет все спроектировать и полностью построить. После завершения строительства мы обратимся в правительство РФ. Будем верить, что никаких проблем с согласием первых лиц не будет.