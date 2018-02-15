Углич надеется на помощь в запуске поезда до Санкт-Петербурга

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Власти Углича Ярославской области, включенного в список городов туристического маршрута "Золотое кольцо России", рассчитывают, что новый статус поможет им получить федеральные средства на развитие туристической инфраструктуры, в частности, на запуск поезда до Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг глава Угличского района Анатолий Курицин.

В среду стало известно, что министерство культуры РФ приняло решение о включении Углича в состав участников национального туристского проекта "Золотое кольцо России". До этого в него входили восемь городов из пяти регионов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым.

"Очень приятно, что "Золотому кольцу" придают такое высокое внимание. И Аллой Юрьевной (заместитель министра культуры РФ Алла Манилова) четко было сказано, что со стороны правительства Российской Федерации, именно министерства культуры, будет уделяться особое внимание тем городам, которые входят в "Золотое кольцо". Наверное, сегодня пришло время, чтобы изюминке нашей центральной России придали лоск", — заявил Курицин.

По его словам, "сегодня есть, над чем работать, есть, куда вкладываться", но требуемых средств не хватает в муниципальных районах и областном бюджете. Курицин отметил: прежде всего, необходимы средства на благоустройство города, сохранение историко-культурного наследия, на развитие туристической инфраструктуры. В частности, руководство Угличского района подняло проблему железнодорожного сообщения.

"В свое время очень прекрасно ходил поезд "Санкт-Петербург – Углич", сегодня его, к сожалению, нет", — отметил глава района.

Замглавы района Юлия Воронова рассказала РИА Новости, что поезд отменили несколько лет назад, в связи с чем город лишился значительной части туристов из числа петербуржцев.

"Мы поставили вопрос о том, что нам бы хотелось вернуть железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. Нам не пообещали, что поезд завтра пойдет, но заместитель министра Алла Юрьевна Манилова нас услышала. Этот вопрос взяли на проработку, и я думаю, что найдется какой-то выход", — пояснила Воронова.

"Кроме того, в Углич ведь расселяли блокадный Ленинград, и у нас связи исторические. Для нас эта перерубленная артерия – очень животрепещущий вопрос", — добавила она.