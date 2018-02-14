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Общество

Сколько весит ручная кладь: правила не изменятся, но контроль усилится

15:3014.02.2018
(обновлено: 15:37 14.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры сдают багаж на стойке регистрации в аэропорту. Архивное фотоПассажиры сдают багаж на стойке регистрации в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нормы провоза ручной клади в самолётах закреплены в правилах, но бывает, что пассажиры проносят с собой на борт не соответствующие параметрам и весу чемоданы или сумки. Это, в частности, может помешать другим пассажирам, которые летят этим же рейсом, разместить свои вещи на багажной полке.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
"Аэрофлот" ужесточит контроль за провозом ручной клади

О том, какой вес и размер ручной клади можно взять с собой в самолёт по российским правилам, а также, как авиакомпании борются с нарушениями, читайте в материале РИА Новости. Речь в материале идёт о ручной клади и не касается нормативов по перевозке багажа, который пассажир сдаёт.

Общие правила

Согласно действующим российским Федеральным авиационным правилам (ФАП), авиакомпании сами устанавливают лимит веса бесплатной ручной клади, но он не может быть меньше 5 килограммов. Если ручная кладь превышает по весу или габаритам установленную перевозчиком бесплатную норму, ее надо сдать в багаж.

Помимо ручной клади, пассажир может взять бесплатно в салон сверх нормы рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства, а также товары, купленные в магазинах duty free.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Шереметьево", терминал "С"
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Международный аэропорт "Шереметьево", терминал "С"

Пассажиры, покидающие зону таможенного контроля в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах
При этом норму веса и размеров пакетов с товарами, приобретенными в магазинах беспошлинной торговли, устанавливают сами перевозчики. Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в ФАП в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Вес и габариты ручной клади

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", действуют следующие нормы провоза ручной клади: эконом и комфорт класс — до 10 килограмм, бизнес-класс — до 15 килограммов. При этом габариты ручной клади не должны превышать по сумме трёх измерений 115 сантиметров.

"Для безопасного размещения ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или на багажной полке, ее размеры не должны превышать 55 сантиметров длину, 40 сантиметров в ширину, 20 сантиметров высоту", — говорится на сайте перевозчика.

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Представитель авиакомпании "Сибирь" (группа S7) сообщил РИА Новости, что размер ручной клади на рейсах S7 Airlines — не более 55х40х20 сантиметров весом до 10 килограмм для пассажиров экономического класса, до 15 килограмм — для бизнес-класса", — рассказали в авиакомпании.

Там добавили, что если пассажир прошел онлайн-регистрацию, он может самостоятельно проверить габариты ручной клади, воспользовавшись сайзерами (рамки для контроля размера ручной клади), которые установлены у стоек регистрации и перед зоной предполетного досмотра.

"Ручную кладь, превышающую нормы провоза багажа, необходимо сдать в багаж", — отметили в авиакомпании.

Представитель авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил РИА Новости, что авиакомпания отдала все свободное место в самолете под бесплатную ручную кладь, поэтому для платной ручной клади в салоне просто нет места.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкDuty Free
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Duty Free

"Мы обратились к производителю, и он подсчитал, какого размера может быть ручная кладь каждого пассажира при полной загрузке, чтобы можно было в салоне разместить безопасно всю ручную кладь всех пассажиров. Boeing с учетом конфигурации наших самолетов рекомендовал придерживаться габаритов 36х30х27 сантиметров. При этом мы не придерживаемся весовых ограничений, главное, что вся ручная кладь пассажира должна вмещаться в калибраторы компании, установленные на всех этапах предполётного контроля", — сообщили в перевозчике.

Генеральный директор авиакомпании Победа Андрей Калмыков на пресс-конференции авиакомпании, приуроченной к введению новых правил провоза багажа. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Авиакомпания "Победа" будет ограничивать не вес, а габариты ручной клади
Там добавили, что все вещи, превышающие установленные габариты, перевозятся только в багажном отсеке.

Согласно информации на сайте авиакомпании "ЮТэйр" (UTair), пассажир экономического класса и класса комфорт может взять в салон ручную кладь, которая занимает не более одного места багажа, весом до 10 килограмм и размерами не более 55х40х20 сантиметров одно место, бизнес класса – до 10 килограмм и размером не более 55х40х20 сантиметров, занимающую до двух мест багажа.

Аэрофлот ужесточает контроль

"С 15 февраля 2018 года "Аэрофлот" ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании. Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур", — говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажир будет обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади. Перечень данных вещей, а также нормы провоза багажа и ручной клади размещены на сайте авиакомпании.

Собака в аэропорту
© Depositphotos / belchonock
Странные запреты: что нужно убрать из чемодана перед полетом
При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам и весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест. В случае несоответствия ручной клади по каким-либо параметрам установленным "Аэрофлотом" нормам, пассажир обязан сдать ее в багаж. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

"В случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со ст. 107 Воздушного кодекса РФ ПАО "Аэрофлот" оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке", — отмечает перевозчик.

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту

Зачем ужесточается контроль

"Аэрофлот" особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

Пассажирский самолет авиакомпании Победа на взлетно-посадочной полосе . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Cети появились пародии на пассажирку "Победы", закопавшую в лесу чемодан
"Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна", — поясняет "Аэрофлот".

Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна.

"Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов", — резюмирует перевозчик.

Контроль у всех

Представитель авиакомпании "Сибирь" (группа S7) сообщил РИА Новости, что ужесточения контроля перевозчик не планирует. По его словам, вес и габариты ручной клади проверяют сотрудники авиакомпании на стойках регистрации, а также перед выходом на посадку.

Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
© Fotolia / chalabala
"Аэрофлот" первым в России внедрит отслеживание багажа в режиме онлайн
В авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") РИА Новости сообщили, что в рамках программы контроля за выявлением и пресечением фактов провоза пассажирами неоплаченного сверхнормативного багажа и ручной клади на рейсах перевозчика в 2017 году было проверено 4,25 тысячи рейсов.

"По итогом проведённой работы было выявлено более 700 пассажиров, пытающихся провести более 3,8 тысячи килограмм сверхнормативного багажа и ручной клади. Пассажирам предлагалось доплатить за сверхнормативный багаж и ручную кладь или сдать превышающую лимиты ручную кладь в багаж", — отметили в "России".

© Илья ПиталевПерейти в фотобанкАэропорт "Домодедово"
© Илья Питалев
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Аэропорт "Домодедово"
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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mirko.bellotti
Скоро будут требовать по-большому перед вылетом сходить, чтобы поменьше весили.
15:38
14.02.2018
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mirko.bellotti
Удавка затягивается всё туже.
15:37
14.02.2018
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