Кириенко наградил победителей форума "Наставник"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в среду вручил награды победителям форума "Наставник года-2018", подчеркнув безграничность российского наставничества во всех сферах деятельности.

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества "Наставник — 2018", проходит с 13 по 15 февраля и объединяет несколько тысяч человек, вовлеченных в эту практику: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

"Нет ни границ для наставничества, ни возраста: самому молодому присутствующему в зале наставнику 14 лет, уже опытному наставнику, самому возрастному и опытному — сто лет. И нет границ отраслей, специальностей везде: и в культуре, что мы только что видели на сцене, и в здравоохранении, и в космосе, и в авиации – везде без исключения", — сказал он.

Кириенко сообщил, что в ходе конкурса организаторы получили более 4 тысяч заявок на участие, и отметил, что "людей, которые беззаветно отдают свои знания, свой опыт, делятся теплом своей души в стране гораздо больше". Символом форума стал алмаз: номинанты получат знаки и награды, украшенные этим камнем.

"Вот это правильный символ, потому что, как говорил не раз наш президент Владимир Владимирович Путин, каждый человек талантлив, а задача государства и общества — как можно раньше помочь ему найти свой талант и развить этот талант. Это действительно похоже на то, что происходит, когда из алмаза появляется бриллиант", — пояснил Кириенко выбранную для форума символику.

Он обратил внимание на необходимость расширения списка номинаций конкурса и сообщил, что форум станет ежегодным мероприятием. "Состоялся очень серьезный разговор о том, что нужно сделать, в том числе государству, для того, чтобы поддержать движение наставников. Очень важно, что этот форум и этот конкурс будет теперь проходить ежегодно", — заключил Кириенко.