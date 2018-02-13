КПРФ внесла в Госдуму проект о моратории на повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении моратория до 2025 года на повышение пенсионного возраста в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Необходимость введения такого моратория коммунисты объясняют тем, что в настоящее время "бывшими руководителями финансового блока правительства России, а также некоторыми экспертами негосударственных финансово-аналитических организаций все настойчивее обсуждается вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста в стране".
Инициаторы повышения пенсионного возраста мотивируют это тем, что дефицит в бюджете Пенсионного фонда РФ с каждым годом увеличивается, и объем средств, перечисляемых в его бюджет в форме трансферта из федерального бюджета, достигает 50%, напоминают авторы законодательной инициативы.
Ряд экспертов считают, что без повышения пенсионного возраста в РФ не обойтись. В их числе, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в январе заявил, что этот вопрос обсуждается постоянно, но решения по нему пока нет.