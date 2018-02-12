МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой освободить столичных водителей от штрафов и эвакуации вплоть до завершения комплекса работ по расчистке улиц Москвы от снега, сообщает пресс-служба фракции.

Депутаты обращают внимание, что в условиях, когда городские службы не успевают расчищать улицы от снега, исправно работают эвакуаторы, которые, по представлению инспекторов МАДИ, задерживают и перемещают транспортные средства на штрафные стоянки. При этом водители фактически становятся заложниками сложившейся ситуации.

"Просим Вас дать прямое указание департаменту ЖКХ г. Москвы принять самые срочные меры по расчистке парковок, а руководству МАДИ – запретить инспекторам принимать решения об эвакуации вплоть до полной ликвидации последствий аномального снегопада на улицах г. Москвы", — говорится в письме на имя столичного градоначальника.

Кроме того, депутаты считают целесообразным на этот же срок освободить от штрафов владельцев транспортных средств, объективно не способных покинуть парковочные места из-за снежных завалов.