Жириновский считает свой вариант переноса школьных каникул более удачным

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский, комментируя предложение вице-премьера Александра Хлопонина сделать гибкими даты школьных каникул для популяризации горных лыж, напомнил о своей подобной идее.м

В воскресенье вице-премьер РФ Александр Хлопонин в интервью "Российской газете" заявил, что в настоящее время прорабатывается идея эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах.

"Хочу напомнить, что мы много лет предлагаем сместить летние школьные каникулы на месяц вперед. Не июнь-июль-август, а июль-август-сентябрь… Если сдвинуть каникулы на месяц вперед, то миллионы школьников и их учителя смогут поехать на курорты Краснодарского края и в Крым в сентябре, когда там уже будет меньше туристов, и цены будут ниже, но все условия будут по-прежнему замечательными", — написал в понедельник Жириновский в своем Telegram-канале.

"Это называется разумным управлением временем и адаптацией к реалиям. Тем не менее, наше предложение годами отклоняют, несмотря на то, что летний отдых в холодной России, очевидно, куда более востребован, нежели горнолыжный зимний", — добавил политик.