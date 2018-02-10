Врио главы Дагестана пообещал решить проблему теневой экономики в регионе

МАГАДАН, 10 фев — РИА Новости. В Дагестане будет создана система управления, исключающая коррупционную и теневую составляющую экономики, заявил врио главы республики Дагестан Владимир Васильев в интервью программе "Вести в субботу", которое уже вышло на Дальнем Востоке.

"Чем больше я здесь нахожусь, тем больше убеждаюсь, что мы сейчас должны в первую очередь обустраивать систему управления, которая бы решила многие накопившиеся проблемы… Есть, к сожалению, большая теневая составляющая в экономике. Есть то, что попросить и получить, находясь на должности, не считается таким, знаете, аморальным и осуждаемым в обществе… Нам сейчас в этих вопросах нужно будет последовательно работать, догонять. Что уже сделано во многих регионах России", — сказал Васильев.

Он добавил, что в частности в регионе будут активно решать проблему с незаконными врезками в газопроводы и электросети.

"У нас сейчас большая проблема с незаконными врезками в газопроводы, в электросети. Мы несем многомиллиардные расходы в связи с этим. И это опасно, причём электроэнергия во многих населённых пунктах не соответствует нормативам, не двести двадцать, а ниже. Газоснабжение – то же самое. У нас уже, по сути, экологический предел мы переходим. Море есть, а в черте города летом не рекомендуют купаться", — сообщил врио главы республики Дагестан.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы. На этой неделе врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового министра образования вместо задержанного Шахабаса Шахова.