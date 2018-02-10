Депутат предложил возродить гимнастику на телевидении и радио

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову с предложением возродить на отечественном телевидении и радио уроки производственной гимнастики.

"Вместо одного или двух блоков рекламы можно было бы разместить несколько передач с записью гимнастики. Эта мера станет хорошим шагом нашей страны в направлении реальной заботы о здоровье нации и будущих поколений", — отмечает Петров в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат предлагает запустить блоки с производственной гимнастикой на основных теле- и радиоканалах в утренние и рабочие часы.

"Сейчас множество людей буквально прикованы к своим офисным креслам и кабинетам, в которых проводят большую часть своей жизни. Такой образ жизни негативно сказывается на здоровье сотен тысяч и миллионов работников по всей стране. Ведь эти люди, надо признать, — наиболее активная во всех смыслах часть населения страны, и забота об их здоровье должна вызывать серьезную озабоченность у государства", — пишет депутат.

Петров подчеркивает, что в странах Запада и в Японии, например, практика производственной гимнастики пользуется большой популярностью.

"Здоровый и бодрый сотрудник обладает более высокой производительностью и как следствие представляет больший интерес с точки зрения экономической привлекательности в глазах работодателя и в глазах государства", — пишет он.