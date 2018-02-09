МУРМАНСК, 9 фев — РИА Новости. Поезд "Санкт-Петербург — Мурманск" с начала февраля делает остановку на станции Пояконда, чтобы 14-летняя школьница Карина Козлова с бабушкой могли добраться из школы домой, сообщили РИА Новости в службе корпоративной коммуникации Октябрьской железной дороги.

"С 1 февраля у поезда, который следует из Санкт-Петербурга в Мурманск, появилась новая остановка на станции Пояконда. Здесь выходят и садятся всего два пассажира — 14-летняя Карина Козлова и ее бабушка Наталья Викторовна, которые добираются из школы домой", — рассказали в службе.

Пояконда находится на самом юге Мурманской области. Зимой, по некоторым данным, в поселке остаются не более 50 жителей, большинство из них работают на биологической станции МГУ в 15 километрах от поселка на берегу Белого моря. Среди сотрудников станции — родители Карины Козловой, единственного ребенка, оставшегося в Пояконде.

Десятилетиями поселковые дети ездили в школу поселка Зеленоборский на электричке и школьном автобусе в сопровождении бабушки Карины, Натальи Козловой. После занятий ребята с сопровождающей добирались обратно на поезде дальнего следования. Однако с 1 декабря техническую остановку в Пояконде отменили, и у Карины оставалась единственная возможность уехать домой на электричке, которая отправляется в 19:10.

"А это значит, что домой девочка приезжала бы ближе к девяти вечера. Учитывая, что утренняя электричка у Карины в 7:39, на домашние задания и полноценный отдых у ребенка просто не оставалось бы времени", — рассказали на железной дороге.

По просьбе мамы Карины к железнодорожникам обратилась администрация Кандалакшского района, а те назначили дополнительную остановку для поезда дальнего следования.