Строители рассказали об успехах в возведении моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Строители Крымского моста рассказали о достигнутых за два года результатах, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Спустя два года — к февралю 2018-го — построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря — сдача объекта по графику: строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть", — отметили в инфоцентре.
Работы по ключевым элементам железнодорожной части удалось выполнить более чем наполовину: погружено 95 процентов свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.
Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтажа" Леонид Рыженькин, над возведением объекта трудятся более 13 тысяч человек.
"Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива", — отметил он.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>