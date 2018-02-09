Строители рассказали об успехах в возведении моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Строители Крымского моста рассказали о достигнутых за два года результатах, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Первые сваи погрузили в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы начались сразу после одобрения Главгосэкспертизы.

"Спустя два года — к февралю 2018-го — построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря — сдача объекта по графику: строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть", — отметили в инфоцентре.

Работы по ключевым элементам железнодорожной части удалось выполнить более чем наполовину: погружено 95 процентов свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

В этом году мостоотряды работают на морских участках строительства железной дороги: на одном из них уже идет надвижка пролетов над акваторией.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "Стройгазмонтажа" Леонид Рыженькин, над возведением объекта трудятся более 13 тысяч человек.

"Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива", — отметил он.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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