Трутнев рассказал о придуманном для ДФО слогане

СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев рассказал, что обсудил с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" актуальные вопросы региона и оценил предложенный участниками слоган — "Дальний Восток ближе, чем вы думаете".

"Первый вопрос — как стать лучшими по темпам экономического роста в мире, второй — как добиться положительной динамики миграции населения на Дальнем Востоке, и третий – как на острове Русский создать высокотехнологичный центр. На самом деле взрослые вопросы, мы ими сами занимаемся. Очень интересно было посмотреть, как ребята в состоянии анализировать, предлагать, систематизировать, определять цель", — сообщил журналистам Трутнев.

Он добавил, что ему понравился предложенный финалистами бренд округа — "Дальний Восток ближе, чем вы думаете".

"Дальний Восток — это же сегодня не только 36% территории страны. По решению президента России, это территория, которая должна развиваться быстрее. Он сегодня реально стал полигоном лучших практик государственного управления. Вот то, что мы на сегодня добились, что у нас 26% прямых иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток, говорит о том, что там с развитием уже все не так плохо", — заявил полпред.

По его словам, конкурс "Лидеры России" — это нужное и правильное мероприятие.

"Цель моего участия в конкурсе – увидеть талантливых, необычных, неравнодушных людей, которые вместе с нами будут работать. Такие люди здесь точно есть. С теми ребятами, которые мне понравились больше, встречался отдельно, мы разговаривали. Будем заниматься дальше наставничеством, будем общаться", — отметил Трутнев.

Финал конкурса стартовал в Сочи в среду и завершится в воскресенье. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России", который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.