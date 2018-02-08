Комиссия ГД и СФ договорилась запретить контактную притравку собак

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Согласительная комиссия из депутатов Госдумы и сенаторов, созданная после отклонения Советом Федерации закона о запрете контактной притравки, завершила работу, договорившись о полном запрете контактной притравки собак, сообщил глава профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Обновленный документ поступит в Госдуму в ближайшее время, добавил он.

Закон о запрете контактных притравочных станций был принят Госдумой, но в конце декабря 2017 года Совет Федерации его отклонил. Сенаторы сочли, что введение запрета на прямой контакт с животными может навредить охотничьей отрасли. После этого Госдума приняла решение о создании согласительной комиссии для преодоления разногласий по документу.

"Согласительная комиссия Государственной Думы и Совета Федерации завершила свою работу. Мы скрепили подписями текст законопроекта, который полностью запрещает контактную притравку собак", — сказал Николаев журналистам в четверг по итогам финального заседания согласительной комиссии.

Как пояснил парламентарий, теперь на так называемых "испытательно-тренировочных станциях" возможно только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение, но и в принципе какой-либо физический вред. Николаев поблагодарил коллег — депутатов и сенаторов, которые участвовали в этой работе.

"Я думаю, что этот опыт для всех нас очень важен, и, самое важное, он существенно повысил качество текста, исключив из него положения, которые могут быть неверно истолкованы. Работа над текстом, кстати, выявила огромные "белые пятна" в нашем законодательстве об охоте. А потому мы приняли решение о том, что необходимо создать совместную рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательство об охоте", — отметил он.

Депутат отметил, что на одном из ближайших заседаний парламентарии вынесут на рассмотрение нижней палаты парламента обновленный текст. После голосования документ будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Законопроект был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Парламентарии предлагали установить законодательно требование, при котором физический контакт между собаками и дикими животными будет запрещен, как и любые методы, предусматривающие жестокое обращение с животными, например, травмирование перед тренировкой. Владельцы притравочных станций должны были бы устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитили бы от травм как охотничьих собак, так и диких животных.