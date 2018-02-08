Почти половина россиян одобряют сожительство без штампа в паспорте

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Половина россиян не считает сожительство без регистрации отношений чем-то предосудительным, однако приравнять такой союз к браку они пока не готовы. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ.
При этом 56% россиян не признают сожительство браком. То же касается и случаев, когда у пары есть дети: более двух третей опрошенных (71%) считают, что дети должны рождаться после регистрации в загсе. Что касается идеи приравнять незарегистрированные отношения к официальному браку, то ее не поддерживают 50% респондентов.законопроект, в котором предлагается приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку. В Совете Федерации эту инициативу не поддержали: сенатор Елена Мизулина заявила, что к семейным вопросам нельзя относиться с такой легкостью, а сам законопроект назвала вредительством. При этом в РПЦ призвали рассмотреть документ с точки зрения того, способствует ли он укреплению ответственности в отношениях между мужчиной и женщиной.