Почти половина россиян одобряют сожительство без штампа в паспорте

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Половина россиян не считает сожительство без регистрации отношений чем-то предосудительным, однако приравнять такой союз к браку они пока не готовы. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ.

Все больше россиян считают совместное проживание без штампа в паспорте приемлемым: так ответили 46% опрошенных. Как отмечает ВЦИОМ, такое отношение будет все более укореняться, поскольку эту точку зрения разделяют 59% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

При этом 56% россиян не признают сожительство браком. То же касается и случаев, когда у пары есть дети: более двух третей опрошенных (71%) считают, что дети должны рождаться после регистрации в загсе. Что касается идеи приравнять незарегистрированные отношения к официальному браку, то ее не поддерживают 50% респондентов.