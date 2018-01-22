МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Такой статус наделяет супругов правами и обязанностями, предусмотренными семейным и гражданским законодательством. При этом нажитое парой имущество признается их совместной собственностью.
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина назвала инициативу "вредительством".
"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. <…> Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — сказала сенатор РИА Новости.
Депутат также выразила надежду на то, что люди, состоящие в гражданских браках, оформят отношения. Она подчеркнула, что это особенно важно, если у пары рождаются дети.
По информации Росстата, количество браков, зарегистрированных в 2016 году, стало минимальным за последние 16 лет (менее семи на тысячу человек).