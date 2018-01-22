МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Автор инициативы, сенатор Антон Беляков, считает, что нужно ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения" — незарегистрированный союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение пяти лет (или двух — при наличии общего ребенка) и ведущих общее хозяйство.

Такой статус наделяет супругов правами и обязанностями, предусмотренными семейным и гражданским законодательством. При этом нажитое парой имущество признается их совместной собственностью.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина назвала инициативу "вредительством".

"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. <…> Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — сказала сенатор РИА Новости.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева также выступила против идеи Белякова. По ее словам, в России "есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство", которое определяет, какой брак считается официальным.

Депутат также выразила надежду на то, что люди, состоящие в гражданских браках, оформят отношения. Она подчеркнула, что это особенно важно, если у пары рождаются дети.

По информации Росстата, количество браков, зарегистрированных в 2016 году, стало минимальным за последние 16 лет (менее семи на тысячу человек).