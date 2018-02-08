В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию со "школьными референдумами"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мосгоризбирком не принимал никаких решений о проведении "школьных референдумов" 18 марта, заявил РИА Новости председатель МГИК Валентин Горбунов.

Ранее на заседании в четверг ЦИК признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении "школьного референдума" в день выборов президента России 18 марта. Центризбирком также предупредил председателя избиркома Подмосковья Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны ЦИК.

"Мы никаких решений по референдуму не принимали, это не наш вопрос", — сказал он в ответ на вопрос, поменяется ли позиция в Москве после ситуации в Подмосковье.

В январе инициатор проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев сообщил, что референдумы для родителей и учеников могут пройти в Москве в день выборов президента РФ 18 марта в школах, где расположены участково-избирательные комиссии (УИК). По его словам, на референдум будут выноситься не более четырех актуальных вопросов, например, относительно школьной формы, формата каникул или расписания. Участниками голосования могут стать не только родители, но и учащиеся, достигшие возраста 14 лет.