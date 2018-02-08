ЦИК признал незаконным и отменил решение о "школьном референдуме" в Москве

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении "школьного референдума" в день выборов президента России, соответствующее постановление принято на заседании в четверг.

"ЦИК постановляет признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии Московской области от 1 февраля 2018 года "О положении о проведении общерегионального онлайн-голосования "Школьный референдум" в государственных муниципальных общеобразовательных организациях Московской области 18 марта 2018 года", — процитировал текст постановления член ЦИК России Николай Левичев.

Позже в беседе с журналистами глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что это единственный такой случай среди всех регионов.

"Поскольку мы довольно тщательно и подробно обсуждали эту проблему, насколько я знаю, получаю информацию, все комиссии жёстко отстаивают свою территорию и свои полномочия. Это единственный случай", — сказала председатель Центризбиркома.

На вопрос о том, может ли глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова после этого сама покинуть пост, Памфилова напомнила, что ЦИК в данном случае предупредил ее.

"Мы сейчас не выразили ей недоверие в данном случае, это такое предупреждение, потому что до этого было тоже замечание. Мы надеемся, что все-таки в преддверии президентских выборов они извлекут какие-то уроки из того, что происходит в Московской области, и сделают все возможное, чтобы выборы провести достойно", — сказала председатель ЦИК, отметив при этом, что по другим направлениям комиссия работает эффективно, в Подмосковье делается много полезного.