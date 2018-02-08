Рэпер Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе лучшим баттлом

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) назвал драку журналистов Максима Шевченко с Николаем Сванидзе в радио-эфире лучшим баттлом, так как это было "не для хайпа, а по-настоящему".

Во вторник, 30 января, в студии радиостанции "Комсомольская правда" во время эфира произошла драка между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко. Оба гостя участвовали в передаче, на которой обсуждался вопрос, "считать ли сталинизм болезнью". Тема передачи была связана, в том числе, с отзывом прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина".

"Баттл — это не Versus и не "Слово" (российские баттл-площадки – ред.), это Сванидзе и Шевченко. Это было супер. Я с удовольствием бы посмотрел, мне интересен вопрос Сталина и всех этих моментов… Это не ради хайпа, это было по-настоящему, это была большая арт-провокация", — сказал Вакуленко во время встречи со студентами в Российском экономическом университете имени Плеханова.

Вакуленко назвал рэп "жанром-паразитом", потому что он заимствует много из других музыкальных жанров. При этом, по его мнению, русская рок-сцена — это "условная штука", так как рок должен быть молодым и гневным. "Рэп-музыка давно украла у рок-музыки эту фишку", — добавил он.

Тема рэп-баттлов стала популярной в России, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. В интернете запись поединка набрала более 30 миллионов просмотров. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.

Вице-премьер Ольга Голодец в связи с этим призвала лингвистов не игнорировать параллельное формирование русского языка в среде рэп-баттлов.