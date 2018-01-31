Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире после спора о Сталине

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ходе передачи "Радиорубка".

Выпуск программы был посвящен роли Иосифа Сталина в истории России. Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий до начала Великой отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".

После чего гости программы обменялись оскорблениями и нанесли друг другу несколько пощечин. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов от лица СПЧ, членами которого являются Сванидзе и Шевченко, принес извинения за инцидент. "Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов", — сказал глава СПЧ.

