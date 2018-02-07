Росгвардия и МВД опровергли данные о смене экипажей ДПС в Дагестане

МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Прикомандированные сотрудники МВД несут службу на постах ДПС в Дагестане уже восемь лет, это не связано с обысками в ряде республиканских министерств, сообщил РИА Новости начальник управления Росгвардии по республике Магомед Баачилов.
"Прикомандированные сотрудники работают на постах ДПС в республике уже восемь лет, и это не связано с тем, что в регионе проходят оперативные мероприятия, обыски", — сказал Баачилов.
Он пояснил, что дагестанские сотрудники были сняты со всех стационарных постов еще в 2010 году из-за активной фазы террористической угрозы.
Сообщения о замене личного состава на постах ДПС в Дагестане опровергли также в МВД РФ. "Информация, размещенная в ряде СМИ, о снятии сотрудников ДПС УГИБДД МВД по республике Дагестан со службы на стационарных постах не соответствует действительности", — сказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате перераспределения сил и средств сотрудники ДПС УГИБДД МВД по республике Дагестан были передислоцированы для работы в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах. В настоящее время МВД по республике Дагестан работает в штатном режиме", — добавила представитель министерства.
Ранее в среду источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что обыски и выемка документов проводятся в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана. Республиканские минздрав и минобразования позже опровергли эту информацию. Минфин Дагестана сообщил, что генпрокуратура РФ проводит плановую проверку в здании министерства.
В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в понедельник отправил правительство республики в отставку.