Росгвардия и МВД опровергли данные о смене экипажей ДПС в Дагестане

МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Прикомандированные сотрудники МВД несут службу на постах ДПС в Дагестане уже восемь лет, это не связано с обысками в ряде республиканских министерств, сообщил РИА Новости начальник управления Росгвардии по республике Магомед Баачилов.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил со ссылкой на информированные источники, что в среду все дагестанские сотрудники ДПС лишились своей работы. По данным издания, их на посту сменили полицейские, командированные из других регионов России, а также сотрудники Росгвардии.

"Прикомандированные сотрудники работают на постах ДПС в республике уже восемь лет, и это не связано с тем, что в регионе проходят оперативные мероприятия, обыски", — сказал Баачилов.

Он пояснил, что дагестанские сотрудники были сняты со всех стационарных постов еще в 2010 году из-за активной фазы террористической угрозы.

Сообщения о замене личного состава на постах ДПС в Дагестане опровергли также в МВД РФ. "Информация, размещенная в ряде СМИ, о снятии сотрудников ДПС УГИБДД МВД по республике Дагестан со службы на стационарных постах не соответствует действительности", — сказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как она уточнила, прикомандированные полицейские привлекаются к службе в Дагестане с 2012 года. По словам Волк, в республике были организованы оперативные группировки, которые до настоящего времени несут службу, в частности, на контрольных постах полиции.

"В результате перераспределения сил и средств сотрудники ДПС УГИБДД МВД по республике Дагестан были передислоцированы для работы в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах. В настоящее время МВД по республике Дагестан работает в штатном режиме", — добавила представитель министерства.

Ранее в среду источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что обыски и выемка документов проводятся в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана. Республиканские минздрав и минобразования позже опровергли эту информацию. Минфин Дагестана сообщил, что генпрокуратура РФ проводит плановую проверку в здании министерства.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики.

В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в понедельник отправил правительство республики в отставку.