Новый премьер Дагестана пообещал развивать инфраструктуру

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Назначенный премьер-министром Дагестана Артем Здунов пообещал, что будет заниматься развитием инфраструктуры в регионе, потому что "люди хотят жить в хороших местах".

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в среду подписал указ о назначении экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова председателем правительства республики. Ранее дагестанский парламент рассмотрел и одобрил его кандидатуру.

"И в Татарстане все было не всегда так. С 2014 года, когда меня назначили министром экономики, помните, в 2014 году что произошло? Резкий скачок валютных курсов, падение цен на нефть. Вот в этих условиях, не совсем благоприятных, мы занимались, собственно, развитием экономики республики", — рассказал Здунов.

"Всегда и везде, я это подчеркивал в докладе, выручает любую республику, любой регион, прежде всего, развитие инфраструктуры. Все тянутся к этому — и инвесторы, и жители. Здесь не только производственная инфраструктура, это общественные пространства. Люди хотят жить в хороших местах, в том числе иностранцы, которых мы будем сюда приглашать, чтобы они вкладывали средства", — добавил он.

В понедельник Васильев объявил об отставке правительства республики и поручил ему продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства.