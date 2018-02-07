Артема Здунова назначили председателем правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов назначен председателем правительства Дагестана, соответствующий указ подписал врио главы республики Владимир Васильев.

В понедельник Васильев объявил об отставке правительства республики и поручил министрам продолжать работу до формирования нового кабмина.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала спецкомиссия из Москвы. За время ее работы были задержаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.

В понедельник сотрудники Следственного комитета задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей, а также бывшего министра образования республики. Их подозревают в хищение бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы.