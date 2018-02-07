Эксперты отметили готовность врио главы Дагестана к борьбе с коррупцией

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев, начавший борьбу с коррупцией в высших эшелонах республиканской власти, стал исключением среди новых руководителей регионов, большинство из которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных сломов, говорится в докладе научно-исследовательского центра "Особое мнение" и Экспертного института социальных исследований.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить состояние законности в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов. Все они арестованы до 5 апреля. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.

"Большая часть врио глав регионов успешно, без конфликтов и радикальных сломов, "приземляются" в регион, начиная работать с местными командами. Исключение составляют регионы, в которых перед главами стоит задача искоренения местной коррупции и слабостей прошлых команд", — говорится в докладе "Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги".

"Из ряда врио выделяется Владимир Васильев, начавший борьбу с коррупцией, замешанной на национальных кланах, и наведение порядка во вверенном ему регионе", — говорится в докладе.

Большинство новых врио губернаторов пока ограничились минимальными структурными перестановками и опирались в основном на местные кадры, говорится в докладе. Только двое – врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников – произвели полное переформатирование структуры правительств.

Эксперты отмечают, что руководители регионов предпринимают первоочередные усилия не в политическом поле, а в социально-экономическом, стремясь решить проблемы регионов в сферах инфраструктуры, дорожного строительства, транспортного обеспечения, ЖКХ.