В СПЧ дали совет врио Дагестана Владимиру Васильеву

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Перед Владимиром Васильевым, назначенным на пост врио главы Дагестана, стоит задача сломать клановые отношения, ставшие большой проблемой для республики и дестабилизирующие ситуацию на Северном Кавказе, заявил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

В понедельник врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил об отставке правительства республики и поручил ему продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства. В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.

"Это совершенно закономерно. Владимир Абдуалиевич (Васильев) — с одной стороны, человек, который знает специфику общения, человек не чужой, но человек, который имеет заслуженный авторитет и опыт богатейший на федеральном уровне, в работе в правоохранительных органах, политический опыт. Его задача — сломать ставшие уже большой проблемой клановые отношения в Дагестане", — сообщил Кабанов.

Он отметил, что клановые отношения в республике создают конфликты не только между многочисленными национальностями, но и дестабилизируют общую ситуацию на Северном Кавказе. По мнению правозащитника, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов не справился со своей задачей, что привело к коррумпированности кланов.

"Я думаю, что здесь произошла такая системная "зачистка". Это серьезная подготовка спецслужб и серьезная спецоперация, которая реализована именно в аресте основных фигурантов (коррупционных скандалов) в правительстве… Я думаю, что здесь оптимальный выбор методов и фигур", — сказал Кабанов.

Член СПЧ также уточнил, что подобная "зачистка" в более мягком варианте уже произошла в ряде других кавказских республик, но проблема там была выражена менее остро.