В СПЧ дали совет врио Дагестана Владимиру Васильеву

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Перед Владимиром Васильевым, назначенным на пост врио главы Дагестана, стоит задача сломать клановые отношения, ставшие большой проблемой для республики и дестабилизирующие ситуацию на Северном Кавказе, заявил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
"Это совершенно закономерно. Владимир Абдуалиевич (Васильев) — с одной стороны, человек, который знает специфику общения, человек не чужой, но человек, который имеет заслуженный авторитет и опыт богатейший на федеральном уровне, в работе в правоохранительных органах, политический опыт. Его задача — сломать ставшие уже большой проблемой клановые отношения в Дагестане", — сообщил Кабанов.
"Я думаю, что здесь произошла такая системная "зачистка". Это серьезная подготовка спецслужб и серьезная спецоперация, которая реализована именно в аресте основных фигурантов (коррупционных скандалов) в правительстве… Я думаю, что здесь оптимальный выбор методов и фигур", — сказал Кабанов.
Член СПЧ также уточнил, что подобная "зачистка" в более мягком варианте уже произошла в ряде других кавказских республик, но проблема там была выражена менее остро.