Фамилии задержанных чиновников удалены с сайта правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Информация о задержанных в понедельник врио премьер-министра Дагестана и его заместителях удалена с сайта правительства республики.

На сайте под графой врио председателя правительства указана фамилия Анатолия Карибова. Информация о задержанных в понедельник врио премьер-министра Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и врио вице-премьера Шамиля Исаева удалена.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании Гамидова, Исаева и Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики.