В Минобороны прокомментировали публикацию данных летчика Филипова в СМИ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Минобороны России надеются, что правоохранители дадут оценку действий сотрудника "Фонтанки", опубликовавшего персональные данные погибшего в Сирии пилота ВКС РФ.

В ведомстве заявляют, что "в погоне за цитированием редакция "Фонтанки" нарушила пределы допустимого, в том числе элементарные понятия порядочности и этики журналистской деятельности".

Как отметили в Минобороны РФ, "используя ставшие известными в результате геройской гибели личные данные летчика майора Романа Филипова, некто Д. Коротков (сотрудник "Фонтанки Денис Коротков — ред.)" получил доступ к его персональным финансовым отчетам.

В Минобороны также рассказали, что, входя в личный кабинет военнослужащего в первый раз, "любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль. К сожалению, у Романа (Филипова — ред.) не хватило времени зайти на свою страницу, – за него это сделал гражданин Д.Коротков из "Фонтанки".

"Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством", — заявляют в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Отмечалось, что майор Роман Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный Филипов подорвал себя гранатой.

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