Пробки на дорогах Петербурга из-за снегопада достигли девяти баллов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Снегопад осложнил дорожную ситуацию на дорогах Санкт-Петербурга — в понедельник утром пробки достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение затруднено на многих улицах города. При этом особенно сложно проехать по Дворцовому и Благовещенскому мостам, переулку Гривцова, Измайловскому проспекту, улице Глинки. Затруднено движение на Площади Восстания, части Московского проспекта, набережной Обводного канала.

Как сообщал ранее городской комитет по благоустройству, в воскресенье в Северной столице местами выпало свыше 10 сантиметров снега. В уборке улиц днем было задействовано 880 спецмашин. К ночи количество снегоуборочных машин было увеличено до 920.