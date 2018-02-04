В Петербурге более 900 спецмашин будут ночью убирать снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Более 900 единиц техники будут предстоящей ночью убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, сообщает городской комитет по благоустройству.
"К ночи количество машин будет увеличено до 920. Помогать технике в уборке узких тротуаров, остановок общественного транспорта, перекрестков и пешеходных переходов ночью будут около 600 дворников", — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Петербурге сохранится до вторника, на дорогах возможно образование гололеда.