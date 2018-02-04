В Петербурге более 900 спецмашин будут ночью убирать снег

Уборка снега после снегопада в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Уборка снега после снегопада в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Более 900 единиц техники будут предстоящей ночью убирать снег на улицах Санкт-Петербурга, сообщает городской комитет по благоустройству.

За воскресенье в Петербурге местами выпало свыше 10 сантиметров снега. В уборке улиц днем было задействовано 880 спецмашин.

"К ночи количество машин будет увеличено до 920. Помогать технике в уборке узких тротуаров, остановок общественного транспорта, перекрестков и пешеходных переходов ночью будут около 600 дворников", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Петербурге сохранится до вторника, на дорогах возможно образование гололеда.

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