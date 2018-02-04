В Совфеде заявили, что лишать богатых пенсионеров пенсии не планируется

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Планы по лишению богатых работающих пенсионеров пенсий в российском правительстве не разрабатываются, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Ранее издание "Актуальные новости" сообщило, что правительство намерено лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году. Речь, по данным издания, идет о людях с годовым доходом более 1 миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза. Подобные меры якобы будут приняты в связи со сложной экономической ситуацией в стране, отмечают "Актуальные новости".

"Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным", — сказал Рязанский.