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Общество

НА МЖД борьбу со снегом ведут почти 1,5 тысячи железнодорожников

13:0304.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи железнодорожников и 86 спецмашин ведут борьбу со снегом на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), сообщили РИА Новости в РЖД.

Девушка переходит трамвайные пути у остановки Метро Новокузнецкая в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме из-за снегопада
По словам собеседника агентства, в связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов.

"Уборка снега проходит в штатном режиме. Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Днем на линии устранять последствия снегопада выехали 86 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились почти полторы тысячи железнодорожников", — сообщили в РЖД в воскресенье.

Там отметили, что при необходимости будут задействованы дополнительные силы, для этого у железнодорожников имеется резервный запас мощности.

За прошедшие сутки на МЖД курсировали 133 единицы спецтехники, которые очистили от снежных заносов более 1,4 тысячи километров пути и вывезли более 114 тысяч кубометров снега. На уборке снега было задействовано 2714 железнодорожников.

"По прогнозам экспертов, сегодня в столичном регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. В связи с этим Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", — добавили в РЖД.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПрошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.Деревья у стены Московского Кремля. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсе коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.Чистка дорог от выпавшего снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСнег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.Утки во время снегопада в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.Уборка снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.Сотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПодробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Подробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.
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ОЖД

Снег в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В Москве последствия снегопада устраняют около 70 тысяч человек
Представитель РЖД также рассказал, что на расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега за прошедшие сутки были задействованы порядка 2 тысяч работников Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

В зоне ответственности Октябрьской магистрали проводятся оперативные работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега для обеспечения бесперебойного движения поездов. За истекшие сутки 3 февраля на борьбу с осадками было выведено 86 снегоуборочных и снегоочистительных машин, на участках, где требуется ручной труд, уборку снега осуществляли почти 2 тысячи железнодорожников, расчищено 3,5 тысячи километров пути.

Представитель РЖД напомнил, что с 3 февраля на территории московского региона идет сильный снегопад, но тяжtлые метеоусловия не повлияли на движение поездов. Для организации работы по уборке снега на расчистку пути и стрелочных переводов было привлечено около 400 сотрудников, работали 22 снегоуборочные машины, а также технические средства пневмообудвки и обогрева стрелочных переводов.

При проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники обрабатывались специальной антигололедной смазкой. В результате, за сутки 3 февраля в границах Московского региона дороги было очищено более 1,3 тысячи километров железнодорожных путей.

"Сегодня, 4 февраля, работу Октябрьской железной дороги в Московском регионе в условиях обильного снегопада обеспечивают 18 снегоуборочных и снегоочистительных машин", — сообщили в РЖД.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Уборка снега
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