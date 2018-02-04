НА МЖД борьбу со снегом ведут почти 1,5 тысячи железнодорожников

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Почти 1,5 тысячи железнодорожников и 86 спецмашин ведут борьбу со снегом на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), сообщили РИА Новости в РЖД.

По словам собеседника агентства, в связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов.

"Уборка снега проходит в штатном режиме. Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Днем на линии устранять последствия снегопада выехали 86 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились почти полторы тысячи железнодорожников", — сообщили в РЖД в воскресенье.

Там отметили, что при необходимости будут задействованы дополнительные силы, для этого у железнодорожников имеется резервный запас мощности.

За прошедшие сутки на МЖД курсировали 133 единицы спецтехники, которые очистили от снежных заносов более 1,4 тысячи километров пути и вывезли более 114 тысяч кубометров снега. На уборке снега было задействовано 2714 железнодорожников.

"По прогнозам экспертов, сегодня в столичном регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. В связи с этим Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", — добавили в РЖД.

ОЖД

Представитель РЖД также рассказал, что на расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега за прошедшие сутки были задействованы порядка 2 тысяч работников Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

В зоне ответственности Октябрьской магистрали проводятся оперативные работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега для обеспечения бесперебойного движения поездов. За истекшие сутки 3 февраля на борьбу с осадками было выведено 86 снегоуборочных и снегоочистительных машин, на участках, где требуется ручной труд, уборку снега осуществляли почти 2 тысячи железнодорожников, расчищено 3,5 тысячи километров пути.

Представитель РЖД напомнил, что с 3 февраля на территории московского региона идет сильный снегопад, но тяжtлые метеоусловия не повлияли на движение поездов. Для организации работы по уборке снега на расчистку пути и стрелочных переводов было привлечено около 400 сотрудников, работали 22 снегоуборочные машины, а также технические средства пневмообудвки и обогрева стрелочных переводов.

При проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники обрабатывались специальной антигололедной смазкой. В результате, за сутки 3 февраля в границах Московского региона дороги было очищено более 1,3 тысячи километров железнодорожных путей.

"Сегодня, 4 февраля, работу Октябрьской железной дороги в Московском регионе в условиях обильного снегопада обеспечивают 18 снегоуборочных и снегоочистительных машин", — сообщили в РЖД.