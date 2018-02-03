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Общество

На новом ледокольном судне "Евгений Примаков" подняли российский флаг

14:5803.02.2018
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНовое ледокольное судно Евгений Примаков в Санкт-Петербурге. 3 февраля 2018Новое ледокольное судно Евгений Примаков в Санкт-Петербурге. 3 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Государственный флаг РФ подняли в субботу в Санкт-Петербурге на современном многофункциональном ледокольном судне обеспечения морских добывающих платформ "Евгений Примаков", которое построено по заказу ПАО "Совкомфлот" для работы в рамках проекта "Сахалин-2", передает корреспондент РИА Новости.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал церемонию имянаречения и поднятия государственного флага "важным событием с точки зрения сохранения памяти Евгения Примакова". "Я имел счастье не только знать его, быть его младшим товарищем, всегда считал его своим учителем, знал его близко… Евгений Максимович был тем человеком, к которому можно было обращаться за советом, он, конечно, был человеком энциклопедических знаний", — сказал Рогозин на церемонии.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после церемонии присвоения имени новому ледокольному судну "Евгений Примаков" в Санкт-Петербурге. 3 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после церемонии присвоения имени новому ледокольному судну "Евгений Примаков" в Санкт-Петербурге. 3 февраля 2018

"Судно будет работать в сложных условиях, в ледовых условиях в том числе, низких температурах, будет преодолевать сложности погоды, морей, штормы — это все в характере Примакова… Простое судно или корабль вряд ли могло носить имя Примакова, а вот такое судно, которое послужит России, точно заслуживает его", — добавил он.

"Евгений Примаков" по своим техническим характеристикам является одним из лучших судов в своем классе. Он спроектирован для эксплуатации в сложных ледовых и навигационных условиях Дальневосточного морского бассейна (Охотское море). Порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж – 26 моряков.

Конструкция и оборудование судна позволяет ему эффективно обеспечивать безопасную работу морских нефтегазодобывающих платформ, в том числе препятствовать образованию торосов и тяжелых ледовых полей. Судно "Евгений Примаков" может в режиме круглогодичной навигации нести аварийно-спасательное дежурство и оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации, а при необходимости осуществлять комплекс подводно-технических и ремонтных работ. Судно может двигаться во льдах толщиной до 1,5 метра со снежным покровом до 20 сантиметров, в случае нештатных ситуаций способно принять до 150 человек. Его длина — 104,4 метра, ширина – 21 метр, осадка – 7,9 метров.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЧлен экипажа на мостике ледокольного судна "Евгений Примаков"
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Член экипажа на мостике ледокольного судна "Евгений Примаков"

"Евгений Примаков" является очередным судном в серии ледокольных судов снабжения и обеспечения добывающих платформ, построенных в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве между компаниями "Совкомфлот" и "Сахалин Энерджи" для обслуживания платформ проекта "Сахалин-2" в Охотском море. Три предыдущие судна серии – "Геннадий Невельской" (головное судно серии), "Степан Макаров" и "Федор Ушаков" – уже вошли в состав флота группы СКФ в течение 2017 года и эксплуатируются на шельфе Сахалина. Работы по строительству всех судов серии выполнило дочернее предприятие Объединенной судостроительной корпорации – верфь Arctech.

"Евгений Примаков" стал двадцатым судном в составе флота СКФ в Дальневосточном морском бассейне. В настоящее время флот СКФ в регионе включает 10 танкеров (в том числе восемь нефтеналивных челночных танкеров и два танкера-газовоза СПГ) и 10 судов снабжения и обеспечения морских добывающих платформ.

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