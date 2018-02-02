Ульяновские курсанты, снявшие скандальное видео, получили выговор

САМАРА, 2 фев — РИА Новости. Курсантам Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшим скандальный видеоролик, объявили выговор, сообщили РИА Новости в вузе.

"Курсанты нарушили требования устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы", — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что первокурсники продолжают учебу, никого из них не отчислили.

Кадры, на которых почти догола раздетые курсанты танцуют под песню Бенни Бенасси "Satisfaction", вызвали бурные споры. В Росавиации пообещали применить самые жесткие меры к 14 первокурсникам и руководству УИГА — вплоть до отчисления и увольнения. Однако Приволжская транспортная прокуратура не нашла в ролике никаких нарушений законодательства и правил вуза.

Многие выступили в защиту авторов видео. Петицию с призывом не отчислять их подписали почти 90 тысяч человек, а в Сети появились многочисленные пародии, снятые в поддержку ульяновских курсантов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также высказался против отчисления, а самим молодым людям посоветовал извиниться перед родителями.