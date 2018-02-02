Эрмитажный кот Ахилл может стать оракулом ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций, может продолжить карьеру в качестве предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.

"Ахилл сейчас в музее, пройдет ежегодное медицинское обследование и готовится продолжить свою карьеру предсказателя", — сказала собеседница агентства.

Как сообщила РИА Новости ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева, в ближайшее время Ахиллу предстоит пройти диспансеризацию вместе с другими котами музея.

"На следующей неделе он будет вместе с другими эрмитажными котами проходить диспансеризацию", — отметила она. Кондратьева добавила, что осмотр котов Государственного Эрмитажа является плановым и не связан с возможным "назначением" Ахилла оракулом ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что кот Ахилл был выбран оракулом Кубка конфедераций 2017 года. Среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Это белоснежный кот, живущий в Зимнем дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать. Предсказания кот-оракул делал в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд: откуда кот отведает лакомство, та команда и считалась победителем.