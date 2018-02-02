В Волгограде парад 75-летия Сталинградской битвы посетили 30 тысяч зрителей

11:0402.02.2018
(обновлено: 11:38 02.02.2018)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев — РИА Новости. Военный парад, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, посетили в Волгограде около 30 тысяч зрителей, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
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Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы
Принимал парад на площади Павших борцов командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников. "Освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие не только в истории Великой Отечественной войны. Эта победа является ярчайшей вехой в героической летописи нашего Южного военного округа — преемника легендарного Северо-Кавказского", — сказал он.
Дворников отметил, что под Сталинградом, в Севастополе, Новороссийске и Керчи были одержаны победы, изменившие ход Великой Отечественной войны. "Воины-северокавказцы отстояли территориальную целостность и защитили конституционный строй России, уничтожив бандитов на Кавказе. Являясь наследниками воинов-победителей, военнослужащие Южного военного округа сегодня обеспечивают надежный мир и спокойствие на южных рубежа России", — заключил он.
По информации Астафьева, в параде приняли участие более 1,4 тысячи солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты. В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения "Ратник" с автоматами АК-74, шлемофонах и танковых комбинезонах, а также в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ.
Первая репетиция парада, посвященного 75-летию Сталинградской битвы, прошла в четверг на аэродроме Бекетовка в Волгограде.
Военнослужащие отрабатывали план движения боевых машин.
Военная техника, в том числе танки, артиллерийские установки и современные ракетные комплексы, несколько раз в строю проехали по полю аэродрома.
Начиная с 25 января, тренировки механизированных колонн будут проходить ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде на одинаковых расстояниях и с одной постоянной скоростью.
В пятницу к репетиции парада привлекли более полутора тысяч человек.
Праздничный парад пройдет в Волгограде 2 февраля на площади Павших Борцов.
Торжественным маршем на параде пройдут около полутора тысяч военных Минобороны и представители других ведомств, в том числе курсанты академии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а так же отряды Юнармии и ДОСААФ.
Некоторые из военных на параде будут одеты в обмундирование образца 1943 года - в исторические танковые комбинезоны и шлемофоны, а также в белые маскировочные халаты наперевес с пистолетом-пулеметом ППШ.
Впервые по главной площади города пойдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "МСТА-С" и бронеавтомобили "Тигр".
Первым перед зрителями проедет легендарный танк Т-34.
Также по главной площади города проехало более 60 единиц различной боевой и специальной техники, в том числе оперативно-тактические комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня 2Б17 "Торнадо-Г", "Смерч", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", многоцелевые военные внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-80. Возглавлял колонну легендарный танк Т-34.
Во время авиационной части парада в небе над площадью пролетели более 40 летательных аппаратов. В воздушном строю вертолетов были представлены транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35, Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор". Также в небе пролетели самолеты Су-25СМ3 "Грач", фронтовые и многофункциональные бомбардировщики Су-24М, Су-34, истребители четвертого поколения Су-27.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.
Сталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
С обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.
Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
Руководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.
10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
За боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.
Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Десятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.