В Волгограде парад 75-летия Сталинградской битвы посетили 30 тысяч зрителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев — РИА Новости. Военный парад, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, посетили в Волгограде около 30 тысяч зрителей, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Принимал парад на площади Павших борцов командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников. "Освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие не только в истории Великой Отечественной войны. Эта победа является ярчайшей вехой в героической летописи нашего Южного военного округа — преемника легендарного Северо-Кавказского", — сказал он.

Дворников отметил, что под Сталинградом, в Севастополе, Новороссийске и Керчи были одержаны победы, изменившие ход Великой Отечественной войны. "Воины-северокавказцы отстояли территориальную целостность и защитили конституционный строй России, уничтожив бандитов на Кавказе. Являясь наследниками воинов-победителей, военнослужащие Южного военного округа сегодня обеспечивают надежный мир и спокойствие на южных рубежа России", — заключил он.

По информации Астафьева, в параде приняли участие более 1,4 тысячи солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты. В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения "Ратник" с автоматами АК-74, шлемофонах и танковых комбинезонах, а также в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ.

Также по главной площади города проехало более 60 единиц различной боевой и специальной техники, в том числе оперативно-тактические комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня 2Б17 "Торнадо-Г", "Смерч", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", многоцелевые военные внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-80. Возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

Во время авиационной части парада в небе над площадью пролетели более 40 летательных аппаратов. В воздушном строю вертолетов были представлены транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35, Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор". Также в небе пролетели самолеты Су-25СМ3 "Грач", фронтовые и многофункциональные бомбардировщики Су-24М, Су-34, истребители четвертого поколения Су-27.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.