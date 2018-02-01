Дуров объяснил пропажу Telegram из App Store

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил исчезновение этого приложения из интернет-магазина App Store тем, что Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram.

Ранее в четверг пользователи в России и мире сообщили о том, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания.

"Мы были предупреждены (компанией. — Прим. ред.) Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям и оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента. — Прим. ред.), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store", — прокомментировал ситуацию Дуров в своем микроблоге в Twitter.

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.