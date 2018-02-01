Сурки Ленинградского зоопарка спят и не будут давать прогнозов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Подаренные Ленинградскому зоопарку сурки Ижорик, Августина и Отрада проспят День сурка, который традиционно отмечается в США 2 февраля, сообщили РИА Новости в зоопарке.
"Ко Дню сурка наши подопечные не успеют проснуться, так как в России весна наступает значительно позже. Сотрудники зоопарка тщательно оберегают сон своих любимцев и не будут тревожить животных до их естественного пробуждения, но мы обязательно объявим об этом событии, чтобы наши посетители смогли увидеть сурков снова после долгой зимы", — отмечают в зоопарке.
Летом прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подарил зоопарку трех степных сурков (двух самок и самца), им дали имена Ижорик, Отрада и Августина. Ижорик и Августина создали пару, сейчас они крепко спят в своей берлоге, вход в которую перекрыли сеном. Отрада живет в отделе контактных животных, она также сейчас спит, добавили в зоопарке.
Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.