Сурки Ленинградского зоопарка спят и не будут давать прогнозов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Подаренные Ленинградскому зоопарку сурки Ижорик, Августина и Отрада проспят День сурка, который традиционно отмечается в США 2 февраля, сообщили РИА Новости в зоопарке.

День сурка стал широко известен в России благодаря одноименному фильму с участием Билла Мюррея. В этот день в небольшом городке Панскутони сурок Фил, по поверью, предсказывает погоду. Считается, если сурок, вылезший из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то есть день будет солнечным, он уйдет спать еще на шесть недель. Если тени не будет — весна не за горами.

"Ко Дню сурка наши подопечные не успеют проснуться, так как в России весна наступает значительно позже. Сотрудники зоопарка тщательно оберегают сон своих любимцев и не будут тревожить животных до их естественного пробуждения, но мы обязательно объявим об этом событии, чтобы наши посетители смогли увидеть сурков снова после долгой зимы", — отмечают в зоопарке.

Летом прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подарил зоопарку трех степных сурков (двух самок и самца), им дали имена Ижорик, Отрада и Августина. Ижорик и Августина создали пару, сейчас они крепко спят в своей берлоге, вход в которую перекрыли сеном. Отрада живет в отделе контактных животных, она также сейчас спит, добавили в зоопарке.

Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года.

Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.