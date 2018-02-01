В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за задержку авиарейсов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев и Алексей Майоров внесли в Госдуму поправки в Воздушный кодекс России, которые увеличивают штрафы для перевозчика за задержку авиарейсов в четыре раза — до 100 рублей за каждый час просрочки.
"Документ вносит изменения в статью 120 Воздушного кодекса России в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза", — сказал Васильев РИА Новости в четверг.
Сенатор пояснил, что за последние 15-17 лет общий уровень цен в России существенно вырос, так что настало время внести изменения в отдельные законодательные акты, где установлены конкретные размеры предусмотренных законом платежей. В частности, необходимо внести поправки в Воздушный кодекс, сказал парламентарий.
"На сегодняшний день штрафные санкции за час просрочки составляют 25 рублей, поскольку рассчитываются в соответствии со статьей 5 закона "О минимальном размере оплаты труда" от 2000 года, по которому размер МРОТ составляет 100 рублей. Такой уровень штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения", — считает Васильев.
"Это выверенное и взвешенное предложение. Несмотря на то что оно, прежде всего, справедливо по отношению к пассажирам, оно не ущемляет и прав перевозчиков. Это не популистское предложение, а требование времени", — заключил он.