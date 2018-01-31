МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. По данным Росстата, рождаемость в России упала до десятилетнего минимума. Впервые за последние годы в стране зафиксирована естественная убыль населения. РИА Новости разбиралось, почему так произошло и чего стоит ожидать в ближайшие годы.

Назад в 1990-е

Согласно отчету Росстата, в 2017-м в России на свет появилось 1,69 миллиона детей. Это на 203 тысячи или на 10,7% меньше, чем годом ранее. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом за десять лет — в последний раз меньше новорожденных в России было лишь в 2007 году. Спад рождаемости наблюдается во всех регионах России, кроме Чечни. Там рожали активно, на уровне 2016 года — 29 890 человек. Максимальное падение — в Ненецком автономном округе (минус 16,5%), следом — Чувашия (минус 15%).

Но есть и поводы для оптимизма. Смертность в России в прошлом году также заметно снизилась: за год в стране умерли 1,824 миллиона человек. Это на 63 тысячи меньше, чем в 2016-м, — самый низкий в XXI веке показатель. Существенно сократилась и младенческая смертность. В 2016 году на 1000 родившихся погибало 6 детей, в 2017-м — 5,5.

Впрочем, все это не помогло удержать естественный прирост населения. Зафиксирована естественная убыль — минус 134,4 тысячи человек. В 2016-м было плюс 5,4 тысячи. Но общее население России все-таки увеличилось за счет миграционного притока. За год в стране прибавилось 200 тысяч приезжих. Основными странами-донорами выступили Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Украина.

Неожиданностью такие результаты для экспертов не стали. Научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров говорит, что демографические трудности неизбежны как минимум в ближайшие 15 лет. Главной причиной он называет социально-экономическую ситуацию 1990-х годов.

"Уровень рождаемости зависит от числа молодых женщин в репродуктивном возрасте. В прошлом году 18-летия достигло самое малочисленное в России поколение — родившиеся в 1999-м. Всю вторую половину 1990-х и первую половину нулевых годов рождаемость была крайне низкая. Увеличение началось только после 2006 года. У нас были совершенно дикие перепады, связанные с социально-экономическими потрясениями. Вторая половина 1980-х — 1986-1987 годы — 2,5 миллиона рождений! Затем падение — к середине 1990-х было 1,3-1,4 миллиона рождений в год. Наконец, 1,2 миллиона в 1999 году", — отмечает Елизаров.

Эксперт подчеркивает, что теперь к возрасту деторождения подходит поколение тех, кто родился в период демографического кризиса. "Рожают детей сейчас чаще всего в 25-26 лет. К этому рубежу приблизились те, кто родился в 1992-1993 годах, а в это время уже фиксировалось падение. Теперь вы сами понимаете, что это еще не конец", — говорит Елизаров.

Женомужчины

Вместе с тем только проблемами 1990-х объяснение ситуации не исчерпывается. Да, женщин становится меньше, но ведь и каждая отдельная женщина рожает меньше. Изменился сам подход граждан к выстраиванию семьи, сместились приоритеты. Согласно данным того же Росстата, средний возраст российской матери — 26 лет. Это на пять лет больше, чем в 1990-е годы. За это время также почти вдвое увеличился перерыв между появлением в семье первого и второго ребенка. В 1990-х было в среднем три года, а в 2017-м — уже 5,6 лет. Таким образом, рождение второго и последующих детей отодвинулось за рубеж 30-летия матери.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков указывает, что причину следует искать также в низком уровне жизни и стремлении за счет работы, собственного труда повысить благосостояние семьи. Кроме того, у российских женщин в целом теперь гораздо больше карьерных амбиций. "У нас сложилась парадоксальная ситуация: о своем гендерном предназначении женщины думают только во вторую очередь. Они больше разделяют мужской взгляд на жизнь, где карьера на первом месте. А современные мужчины все больше похожи на женщин. Они часто не ставят себе задачу материально обеспечить семью", — предупреждает Щербаков.

Власти страны понимают, что положение дел весьма серьезное, и принимают меры. Так, в ноябре 2017-го президент России Владимир Путин объявил о "перезагрузке" демографической политики страны. В декабре глава государства подписал закон о ежемесячных выплатах семьям после рождения первого ребенка. В среднем сумма в 2018 году составит, в зависимости от региона, 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Выплата адресная, при начислении учитываются доходы каждой семьи. Право на получение денег предоставляется тем, у кого размер среднего дохода на члена семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума.

Кроме того, в декабре президент подписал закон о продлении до конца 2021 года программы материнского капитала. При рождении второго и третьего ребенка гражданам России полагается выплата. Ее размер в 2017 году — 453 026 рублей.

Секса не хотят

Решение экономических вопросов, однако, не панацея. Достаточно взглянуть на общемировые тенденции. Согласно данным ООН, из 21 страны с самым высоким уровнем рождаемости 19 находятся в Африке. Все европейские государства принадлежат к странам с самым низким уровнем рождаемости, хотя понятно, что экономическая ситуация там гораздо лучше, чем на африканском континенте.

Сексолог, руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенева считает, что на снижение рождаемости влияет специфическая современная мораль. "Слишком много ненужной информации, избыточной суеты. Современный человек живет по принципу "здесь и сейчас", "после меня хоть потоп". Все хотят наслаждаться жизнью, ответственность, в том числе за детей, воспринимается как обуза. Правит эгоизм, индивидуализм, самостоятельность, даже инфантилизм", — говорит она.

Котенева добавляет, что нынешние технологии вроде бы открывают безграничные возможности для общения, многие моральные запреты сняты. "Но современное поколение не умеет общаться, часто и не хочет этого. Ценность физиологической близости понизилась. Раньше секс для молодых людей был чем-то запретным, таинственным, желанным. Сейчас он доступен, но встал в один ряд с другими удовольствиями, развлечениями, интимные отношения обесценились", — рассуждает сексолог.

Как бы там ни было, прогнозы на ближайшее будущее не слишком оптимистичны. В Росстате предупреждают: естественная убыль населения ожидается каждый год вплоть до 2035-го, а пик придется на 2025-2028 годы. Эту тенденцию уравновесит миграционный прирост, но население России, полагают демографы, в указанный период все равно будет сокращаться.