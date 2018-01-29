Нужны не жилеты, а качественный контроль за оружием, считает эксперт

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Желание облачить владельцев огнестрельного оружия в специальные жилеты абсурдно, лучше усилить меры контроля за его выдачей и использованием, а при нарушениях отбирать оружие у владельцев, считает председатель общероссийского движения "За реальные дела!" Антон Цветков.

Ранее заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов сообщил "Парламентской газете" о разработке законопроекта, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов.

"Надо понимать, когда идея абсурдна в своем исполнении. Тут человек не понимает. Не нужны специальные жилеты, нужен качественный контроль за оружием, за тем, кому и как выдаются разрешения, как оно хранится. И расширить список нарушений, за которые изымается оружие", — сказал Цветков РИА Новости.

Кроме того, эксперт отметил, что надо усилить и профилактику правонарушений: например, участковые должны выяснять перед выдачей лицензии на ношения оружия, как ведет себя жилец, есть ли нарушения общественного порядка.

"Будут проводиться полноценные проверки, и сразу количество случаев неправомерного применения оружия значительно уменьшится", — утверждает Цветков.