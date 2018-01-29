МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Опознавательные знаки владельцев оружия, которые их могут обязать носить, сравнимы с "черной меткой" или желтой звездой Давида, которую нацисты заставляли носить евреев на одежде, подобные меры сделают владельцев оружия более уязвимыми, это "бредовая" идея, считает адвокат Александр Глушенков.

Ранее заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов сообщил "Парламентской газете" о разработке законопроекта, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов.

Суть нововведения



Автор инициативы Олег Нилов рассказал, что законопроект, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов, в настоящий момент разрабатывается в Госдуме. По словам депутата, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.

"Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям", — заявил Нилов "Парламентской газете".

Он также отметил, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.

Помимо этого парламентарий сообщил, что работает над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия с лезвием, длиной более пяти-шести сантиметров.

Нацистские звезды для евреев



Адвокат Александр Глушенкова счел идею обязать владельцев оружия носить опознавательные знаки "бредовой". По его мнению, нововведение может сделать этих людей объектом нападений, ведь такие знаки, по словам адвоката, сравнимы с "черной меткой" или желтой звездой Давида, которую нацисты заставляли носить евреев.

"Это совершенно бредовая идея — обозначать носителей оружия. Потому что, с одной стороны, нормальный добросовестный гражданин, который имеет право на ношение оружия, с этим знаком будет, я бы даже сравнивал, как с черной меткой либо с желтой звездой, когда нацисты заставляли евреев носить эти желтые метки, и они, естественно, становились предметом нападок, унижений и подобных негативных реакций. И это будет точно так же", — заявил Глушенков РИА Новости.

Он привел в пример данные статистики, согласно которой человек, носящий оружие, сам в три раза чаще подвергается насилию.

"Это жесткая четкая статистика по всем странам мира. А уж если еще будет на нем (на владельце оружия) написано, что у него при себе имеется разрешенный пистолет, он еще больше будет подвергаться вероятности того, что на него будет совершено нападение с целью захватить оружие или не захватить, а еще что-нибудь", — считает Глушенков.

Нужно совершенствовать законы по самообороне



По мнению адвоката, преступники носить эти знаки не будут, а добропорядочных граждан знаки от нападения не спасут. Как считает Глушенков, сами добропорядочные граждане рискуют подвергнуться уголовному преследованию, применив оружие при самообороне.

"На преступные элементы это (ношение опознавательных знаков — ред.) распространяться не будет. Они все равно без разрешений, без опознавательных знаков будут продолжать это (оружие) носить. То есть добропорядочным гражданам это не поможет ни защититься в случае нападения, ни защитить свое имущество, жилье или еще что-нибудь. У нас судебная практика такая, что фактически, отстреливаясь в своем доме от нападения, человек не может ссылаться на нормы, которые у нас существуют, — то, что он защищал свое имущество, то, что защищал свою жизнь, безопасность своих близких, — его обязательно будут судить за превышение пределов необходимой самообороны", — сказал Глушенков.

В связи с этим адвокат подчеркнул необходимость совершенствования законов о самообороне.

"Вот в этом направлении надо совершенствовать законодательство, чтобы человек мог отстоять свою жизнь, свою безопасность. А тут получается, что он, отбиваясь от хулиганов, грабителей, насильников, используя разрешенное оружие, которое у него имеется на совершенно легальных основаниях, сам подвергается уголовному преследованию гораздо большему, чем вот эти хулиганы", — заявил он.

Против легализации ношения оружия в РФ

Глушенков называет себя "ярым противником" легализации ношения оружия в РФ, объясняя свою позицию низким правосознанием россиян и тем, что владельцы оружия с опознавательными знаками будут только являться раздражающим фактором и таким образом провоцировать нападения на себя.

"Уровень правовой сознательности наших граждан очень низкий, поэтому я ярый противник вообще легализации ношения оружия. Эти меры вызывают у меня очень негативное отношение, потому что дополнительные гарантии для тех же самых правоохранительных органов, как предполагают авторы этого проекта, это не даст. Это ничего не даст, а только будет привлекать дополнительное внимание, раздражать и будет таким фактором, способствующим совершению противоправных действий против тех людей, у которых есть законное право на ношение оружия", — считает он.

По словам адвоката, также неясно, каким образом нововведение будет распространяться на правоохранителей, носящих оружие по служебной необходимости.

"Если я правильно понимаю, на сотрудников полиции и так далее, которые имеют право носить оружие в связи со служебной необходимостью, это же не распространяется. Это непонятно: полицейский или военнослужащий в форме, при котором оружие, который исполняет обязанности какие-нибудь служебные, этого (опознавательных знаков) не требуется, правильно? Опять же если сотрудник в гражданской одежде и у него там где-то вот в кобуре скрытого ношения имеется при себе это оружие, он же не обязан будет показывать (его наличие)", — сказал Глушенков.

Игры для не служивших в армии



По мнению Глушенкова, российское общество не готово к легализации ношения оружия, и предлагать такое нововведение могут граждане, никогда его не носившие и чаще всего не служившие в армии. Для них, по мнению адвоката, такие идеи являются не чем-то серьезным, а желанием "поиграться".

"Ни в коем случае нельзя у нас разрешать ношение оружия, наше общество не готово. Поэтому ратовать за ношение оружия могут только те, кто никогда его не носил и не умел с ним обращаться — может, детская мечта, и чаще всего те, кто в армии не служил. Те, кто служил в армии и успел настреляться, детство прошло, они уже адекватно оценивают все эти вещи и реально смотрят на его (оружия) применение. А те, кто не наигрался, они за легализацию ношения оружия. Это не серьезное отношение к делу, а именно "поиграться", облекают это в якобы обоснованную красивую форму этих всех рассуждений", — сказал Глушенков.

Адвокат подчеркнул, что считает идею обозначать владельцев оружия "отвратительной".

"Очень негативно отношусь к этому, потому что вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами, которые касаются использования оружия и последствия его применения, из пальца высасывают совершенно невообразимые вещи. Это ничего не даст, вместо реальной работы показать видимость какой-то деятельности. Но это ничего не даст совершенно", — заключил Глушенков.