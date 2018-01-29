Вооруженных россиян хотят обязать носить спецжилеты

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Законопроект, который обяжет владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов, разрабатывается в Госдуме, сообщил замруководителя фракции "Справедливая Россия", автор инициативы Олег Нилов.

По словам депутата, нововведения в случае их утверждения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до восьми миллионов человек.

"Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям", — заявил Нилов "Парламентской газете".

Кроме того, как говорится в законопроекте, владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.

В октябре директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что россияне не готовы к массовому владению оружием. "У нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически", — сказал он на заседании Совета Федерации. По его словам, на людей влияют бытовые ситуации, в стрессовом состоянии они готовы "применить его и по поводу, и без повода".