МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Предложение обязать владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки вызывает недоумение и является "бессмысленным", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
"Это бессмысленное какое-то предложение. Давайте уж тогда оденем всех владельцев любого вида оружия в тюремную полосатую форму из комедийных фильмов", — сказал РИА Новости Серебренников.
По его словам, такая инициатива вряд ли может дать конкретные положительные результаты.
"Такие попытки вызывают как минимум недоумение", — убеждён сенатор.