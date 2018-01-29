Сенатор назвал бессмысленной идею о спецжилетах для владельцев оружия

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Предложение обязать владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки вызывает недоумение и является "бессмысленным", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект разрабатывает замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. По словам депутата, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.

"Это бессмысленное какое-то предложение. Давайте уж тогда оденем всех владельцев любого вида оружия в тюремную полосатую форму из комедийных фильмов", — сказал РИА Новости Серебренников.

По его словам, такая инициатива вряд ли может дать конкретные положительные результаты.

"Такие попытки вызывают как минимум недоумение", — убеждён сенатор.