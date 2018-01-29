Депутат назвал дискуссионной идею о спецжилетах для владельцев оружия

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Инициатива, которая может обязать владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, является дискуссионной, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее сообщалось, что замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов разрабатывает соответствующий законопроект. По словам депутата, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.

"Это очень дискуссионная инициатива, если мы начнём оценивать такими критериями жителей. Кто-то ходит с кинжалом, он должен носить соответствующую шапку? Или, если человек будет ходить с битой, он что-то ещё должен носить? Ведь для каждого человека, который что-то носит, должен быть соответствующий опознавательный знак. Мы не наберёмся столько опознавательных знаков по критериям опасных предметов", — сказал Выборный.