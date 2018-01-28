///Согласованные и несогласованные акции прошли в городах юга России///

РОСТОВ-НА-ДОНУ/КРАСНОДАР/СОЧИ, 28 янв – РИА Новости. Согласованные и несогласованные акции оппозиции прошли в воскресенье в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Астрахани.
В Краснодаре согласованная акция началась в 18.00 мск на площадке перед спортивной ареной "Баскет-холл" на окраине города. Изначально активисты рассчитывали провести митинг днём на центральной улице города, однако власти предложили изменить место и время проведения митинга, пояснив, что в центре ранее было запланировано иное мероприятие.
Согласованная акция в Сочи прошла в Хостинском районе города, в парке "50 лет Победы" на улице Железнодорожной. На двух входах в сквер были установлены металлодетекторы, сотрудники полиции проверяли сумки и личные вещи. Собравшимся раздавали красные шарики, некоторые пришли с плакатами, еще несколько человек выступили с речью. Как уточнил РИА Новости источник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, акция в Сочи прошла спокойно.
Акция в Астрахани также была несогласованной. Как ранее сообщил РИА Новости представитель администрации города, проведение митинга в Братском саду не было согласовано, поскольку на данной территории ранее были запланированы мероприятия, посвященные Дню студенчества. На данный момент полиция не комментирует то, как прошла акция и сколько человек были задержаны.
По данным МВД, в воскресенье в 46 субъектах Российской Федерации прошли общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти. Акции были не согласованы во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Во многих городах власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это. Самые крупные акции собрали, по данным МВД, не более 1-1,5 тыс человек.
В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщили о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении — "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".