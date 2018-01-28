Патрушев возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Петербурге

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в воскресенье принял участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных освобождению Ленинграда от блокады, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Патрушев возложил венок и цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, почтил память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Патрушев также возложил цветы к памятнику морякам полярных конвоев и посетил Колледж Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Сообщается, что в этом университете создается музей истории полярных конвоев. В середине 2019 года планируется открыть первую очередь музея, экспонаты которого, в том числе мультимедийные, разместятся на площади около 600 квадратных метров. Часть экспонатов, переданных родственниками участников героических операций, уже находится в колледже.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.