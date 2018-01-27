С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв ─ РИА Новости. Память погибших почтили в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где погребены сотни тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Также церемонии возложения венков проходят на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах, Невском воинском кладбище "Журавли", у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы на площади Воинской славы в Красном Селе, на мемориале Красная Слобода.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.