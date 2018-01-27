С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв ─ РИА Новости. Память погибших почтили в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где погребены сотни тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.

Почтить память погибших пришли многие петербуржцы. В церемонии возложения цветов и венков приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, а также представители главкомата ВМФ РФ, консульств иностранных государств в Петербурге, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

В субботу в Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Также церемонии возложения венков проходят на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах, Невском воинском кладбище "Журавли", у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы на площади Воинской славы в Красном Селе, на мемориале Красная Слобода.

Пискаревское мемориальное кладбище — памятник жертвам Великой Отечественной войны. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.