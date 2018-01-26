МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Железная дорога в Крым, проходящая через Керченский пролив по мосту, будет электрифицирована. Соответствующее решение, предложенное министерством транспорта России, поддержано Правительством и закреплено федеральной целевой программой развития Республики Крым и города Севастополя.

Электрификации подлежит железнодорожная ветка по Крымскому мосту и далее вплоть до станции Багерово в Керчи — в целом 45 км железной дороги. Это первый этап проекта электрификации железных дорог Крымского полуострова. В будущем предполагается электрификация железной дороги из Керчи до Джанкоя. На Таманском полуострове железнодорожная инфраструктура электрифицирована.

Предполагается, что электрификация будет выполнена одновременно со строительством железнодорожной части Крымского моста и железнодорожной ветки к мосту со стороны Крыма.

"Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крым, положительно решить вопрос о ее электрификации и не допустить бросовых затрат на создание инфраструктуры на станции Тамань — Пассажирская под смену тяги с электровозов на тепловозы. Эти средства теперь перенаправлены на электрификацию железной дороги на переменном токе, — пояснил министр транспорта Максим Соколов. — В конструкции опор железнодорожной части моста через Керченский пролив предусмотрены закладные детали под электрификацию, на которые можно оперативно установить опоры под контактный провод. Так что и сам проект, и сроки строительства железной дороги в Крым остаются неизменными — декабрь 2019 года. Не изменяется и цена строительства".

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