В Волгограде школьники прочтут письма участников Сталинградской битвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Школьники Волгограда прочтут письма участников Сталинградской битвы в рамках празднования 75-летия победы, рассказала РИА Новости научный сотрудник "Интерактивного музея "Россия – моя история" в Волгограде Анастасия Спасских.
Второго февраля 2018 года Волгоградская область станет всероссийским центром торжеств, посвященных 75-летию сталинградской победы. В регионе пройдет более 200 праздничных мероприятий. Этот день в регионе объявлен выходным.
"Мы организуем акцию "За Волгой для нас земли нет!", которая будет состоять в чтении текстов писем участников Сталинградской битвы, опубликованных в различных изданиях", — сказала Спасских. Она уточнила, что школьники будут сами искать тексты данных писем в открытых источниках.
Участвовать в акции можно будет и дистанционно. Для этого организаторы предлагают прислать видеозапись чтения с информацией об ученике и учебном заведении по электронной почте. В день проведения мероприятий эти ролики будут представлены в музее.
"Подобные акции прививают чувство патриотизма, а также способствуют сохранению исторической памяти", — отметила Спасских.
Также музей приглашает молодежь региона принять участие в конкурсе видеороликов "Сталинград. Взгляд сквозь время". Конкурс проводится в четырех номинациях: видеосюжет, репортаж, анимация и социальный ролик. Организаторы предлагают снять сюжеты об историческом событии и личном его восприятии в современных условиях.
Первое упоминание о местечке Царицын относится к 1579 году. Здесь царь держал стрельцов для защиты торгового пути. К 1590-му году в Царицыне возвели крепость, позже он стал областным центром Поволжья. На фото: вид дореволюционного города Царицына. 28 сентября 1910 года.
После революции 1917 года Царицын, в котором развивалась крупная промышленность, стал "красным" центром" юга России. Иосиф Сталин во время гражданской войны держал оборону города от Донской армии генерала Краснова. На фото: площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде. 1 июля 1937 года.
В честь признания заслуг Сталина по обороне города 10 апреля 1925 года советские власти переименовали Царицын в Сталинград, а реку Царицу, на которой стоит город, в Пионерку. На фото: разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде. 1 августа 1942 года.
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне - началась 17 июля 1942 и закончилась 2 февраля 1943 года. В честь героической обороны города была учреждена медаль "За оборону Сталинграда". А 1 мая 1945 года Сталинграду присвоили звание города-героя. На фото: Сталинград после боя. 1 сентября 1942 года.
Во время войны в городе были разрушены порядка 40 тысяч домов. Из 450 тысяч жителей осталось 32 тысячи. Восстанавливать город по крупицам начали еще во время войны, а уже к 1949 году объем производства здесь превысил довоенный. В бюджете РСФСР восстановление Сталинграда значилось отдельной строкой. На фото: вход на Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, 1954 год.
В 1967 году в память о Сталинградской битве был построен мемориальный комплекс Мамаев Курган. На фото: вид на мемориальную стену "дома Павлова", в котором на протяжении 58 дней держала оборону группа советских солдат. 1 июня 1967 года.
В 1989 году в Волгограде родился миллионный житель города. На фото: здание Волгоградского планетария, построенного по проекту архитекторов В.Н.Симбирцева и Н.А.Хомутова. На куполе установлена скульптурная группа "Мир" работы Веры Мухиной. 1 сентября 2002 года.
Музей-панорама "Сталинградская битва" был основан в городе в 1984 году. Он расположен на месте "Пензенского узла обороны" - группы зданий, которые обороняла 13 гвардейская дивизия. На фото: музей "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной во время войны. 15 июля 2015 года.
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