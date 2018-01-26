В Волгограде школьники прочтут письма участников Сталинградской битвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Школьники Волгограда прочтут письма участников Сталинградской битвы в рамках празднования 75-летия победы, рассказала РИА Новости научный сотрудник "Интерактивного музея "Россия – моя история" в Волгограде Анастасия Спасских.

Второго февраля 2018 года Волгоградская область станет всероссийским центром торжеств, посвященных 75-летию сталинградской победы. В регионе пройдет более 200 праздничных мероприятий. Этот день в регионе объявлен выходным.

"Мы организуем акцию "За Волгой для нас земли нет!", которая будет состоять в чтении текстов писем участников Сталинградской битвы, опубликованных в различных изданиях", — сказала Спасских. Она уточнила, что школьники будут сами искать тексты данных писем в открытых источниках.

Участвовать в акции можно будет и дистанционно. Для этого организаторы предлагают прислать видеозапись чтения с информацией об ученике и учебном заведении по электронной почте. В день проведения мероприятий эти ролики будут представлены в музее.

"Подобные акции прививают чувство патриотизма, а также способствуют сохранению исторической памяти", — отметила Спасских.

Также музей приглашает молодежь региона принять участие в конкурсе видеороликов "Сталинград. Взгляд сквозь время". Конкурс проводится в четырех номинациях: видеосюжет, репортаж, анимация и социальный ролик. Организаторы предлагают снять сюжеты об историческом событии и личном его восприятии в современных условиях.