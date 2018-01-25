В Дагестане 42-летняя женщина родила девочку весом более шести килограммов

МАХАЧКАЛА, 25 янв — РИА Новости. Жительница города Дагестанские Огни родила девочку весом более 6 кг, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"Девочка родилась неделю назад с рекордным весом шесть килограммов 300 граммов. Это пятый ребенок в семье, но, к сожалению, родители ребенка категорически отказываются общаться с журналистами", — рассказала собеседник агентства.

По его словам, на момент родов женщине было 42 года, но это не помешало ей родить ребенка самой, без какого-либо оперативного вмешательства.

"Конечно, это перевес, это патология. По словам врачей, у ребенка имеются проблемы со слухом. В дальнейшем могут возникнуть и другие сопутствующие проблемы", — сказал собеседник.

Представитель ведомства отметил, что проблемы со здоровьем после тяжелых родов могут возникнуть и у матери ребенка.