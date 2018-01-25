Социологи выяснили, с каким праздником россияне ассоциируют 25 января

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двадцать пятое января чаще всего ассоциируется у россиян с Татьяниным днем, а не с праздником российского студенчества, показал последний опрос ВЦИОМ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, 25 января у 43% опрошенных в первую очередь ассоциируется с Днем святой Татьяны, лишь 18% респондентов считают эту дату праздником российского студенчества, причем даже среди участников исследования с высшим образованием о празднике вспомнили только 23%.

Также исследование затронуло инцидент с роликом курсантов Ульяновского института гражданской авиации: им интересовался или посмотрел лично каждый второй опрошенный (49%), еще 23% респондентов слышали о нем.

Отмечается, что 43% опрошенных, кто смотрел видео или слышал о нем, считают его безобидной шуткой, 35% сочли его свидетельством падения нравов, еще 7% назвали его спланированным выпадом против российской гражданской авиации.

Кроме того, большинство россиян, знакомых с ситуацией, сочли нужным наказать курсантов, но в мягкой форме: 37% предложили привлечь их к общественным работам, 11% — назначить административный штраф, и только 10% категорично высказались за их отчисление из учебного заведения.

Опрос был проведен 22-23 января 2018 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В качестве основного метода проведения опроса было выбрано телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего в исследовании приняли участие 2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.